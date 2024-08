Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Maria, acuzată de ispita Mădălina pentru șantaj față de Dani. Ce nu s-a văzut pe TV la bonfire

EXCLUSIV | Mădălina o acuză pe Maria pentru șantaj față de Dani. Ce cuvinte grele a aruncat ispita către concurentă! Urmărește bonfire-ul integral în Insula Iubirii Extra din AntenaPLAY!

Maria n-a avut niciun dubiu cu privire la date-ul final pe care îl va avea Dani, concurenta fiind absolut convinsă că va alege să-și petreacă timpul alături de Mădălina, ispita pe care tocmai ea a ales-o să le testeze relația.

„Cred că va merge cu Mădălina pentru că el, cu siguranță, și-a dat seama că eu am văzut ce a făcut și, cu siguranță, acum nu cred că mai are bariere. Cred că a realizat că între noi nu mai poate fi nimic și acum cred că face ce simte” a motivat concurenta intuiția pe care a avut-o.

Iată ce nu s-a văzut pe TV la momentul ceremoniei focului dintre Maria Covașă și ispita Mădălina Maricuț!

Insula Iubirii Extra, sezonul 8. Maria și Mădălina, contraziceri cu privire la comportamentul lui Dani

La scurt timp după ce Mădălina și-a făcut apariția la bonfire, contrazicerile dintre cele două fete au început să scape de sub control.

În timp ce ispita consideră că Maria nu a venit la emisiune pentru a-și testa relația, ci pentru a se arunca în brațele lui Maluma, concurenta se apără încercând să-i explice că nu a făcut acest lucru.

Mădălina: Dacă mă întrebi pe mine, nu prea părea că voi mai aveți o relație pentru că totul era foarte toxic.

Maria: Și tocmai de aceea am încercat să renunț de atâtea ori.

Mădălina: De la început tu te-ai aruncat cumva în brațele lui Maluma.

Maria: Nu m-am aruncat în brațele lui Maluma pentru că nici nu a venit să se vadă cu Maluma în primul rând.

Mădălina: Acum ieși la dream-date cu Alin.

Maria: Da, corect. Pentru că Maluma a încercat să fie lângă mine, dar eu nu am putut mai mult. De aceea nu am ales Maluma pentru că el a fost sincer și chiar s-a îndrăgostit de mine, a plâns și a făcut foarte multe gesturi către mine, dar eu nu am simțit să fac către el aceleași gesturi, nu vreau să rănesc un om dacă nu simt aceleași lucruri.

Cele două fete nu au reușit să se abțină din a vorbi una peste alta, iar atitudinea Mădălinei a deranjat-o vizibil pe Maria.

Mădălina și-a dorit să mai obțină câteva răspunsuri și nu a ezitat să o întrebe pe concurentă.

Mădălina: De ce îl șantajai? <<< Dacă nu te angajezi, nu mai primești, dacă nu faci aia...>>

Maria: Pentru că îmi doream de la el mult mai mult de atât, să evolueze. Și dacă nu încercam să-l ambiționez prin ceva nu făcea.

Mădălina: Dar știi că nu l-ai ambiționat, nu?! Ai reușit să faci fix opusul!

Maria: Asta a fost modul meu în care m-am gândit pentru că am încercat toate variantele și dacă aici mă contrazici înseamnă că îi contrazici și pe părinții lui pentru că și ei au comunicat cu mine și au încercat. Cu asta am spus tot. Nu am avut o secundă intenția de a-l șantaja, am avut intenția de a-l ajuta prin diferite moduri.

