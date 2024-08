Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra, curioasă dacă Andrei s-a apropiat de ea intenționat. Concurentul a recunoscut totul

EXCLUSIV | Diandra nu înțelege de ce Andrei s-a apropiat de ea. Ispita vrea să știe dacă el a avut planul făcut de acasă. „Ai făcut vreo secundă chestia asta ca să o faci pe ea să realizeze niște lucruri?” Urmărește integral episodul de Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Diandra și Andrei au deschis un subiect destul de sensibil, însă amândoi l-au tratat cu destul de multă maturitate.

Curiozitatea ispitei a fost legată de atitudinea lui Andrei față de Cristina încă de la început, înainte să ajungă pe insulă.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Dani i-a făcut o vizită în cameră Mădălinei. Concurentul a trezit-o din somn nerăbdător

Iată ce dezvăluiri a făcut Andrei și de ce spune că nu a făcut nimic cu intenția de a trezi ceva în soția lui!

Urmărește INTEGRAL Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra, curioasă dacă Andrei s-a apropiat de ea intenționat

09:15- 16:14

Ispita a avut o curiozitate foarte mare vis a vis de comportamentul lui Andrei, iar concurentul a vrut să o lămurească pentru a se liniști și pentru a nu-și mai face probleme în această privință.

Iată ce au discutat cei doi:

Diandra: Ai făcut vreo secundă chestia asta ca să o faci pe ea să realizeze niște lucruri?

Andrei: Nu. Nu. Nu. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat natural. Nu.

Diandra: Sau în speranța că o să trezești ceva mai mult în ea?

Andrei: Nu. Vrei adevărul?

Diandra: Da.

Andrei: Nu. Poate că... nu vreau să spun că la început. Când am venit, am venit cu gândul ăsta. Deci da, când am venit, am venit cu gândul ăsta și tocmai... Dar destinul nu am crezut că o s-o facă așa. Știi cât de complicat e?

Diandra: Nu e nimic complicat, mi se pare cel mai simplu.

Andrei: Păi e simplu... da. Mulțumesc.

Urmărește INTEGRAL Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Răzvan i-a sfătuit pe concurenți să-și trăiască experiențele la maxim. Ce curiozități au existat

Mai târziu, cei doi s-au retras în camera concurentului și au continuat discuția cu privire la Cristina.

Andrei: Sper să înțeleagă...

Diandra: Ce să înțeleagă?!

Andrei: Sper să înțeleagă cine este ea de fapt.

Diandra: De ce speri?

Andrei: Cum de ce sper? Fiindcă trăiesc într-o minciună.

Diandra: Și asta e problema ta?

Andrei: Oarecum...

(...)

Diandra: Dacă speri să înțeleagă înseamnă că e un disconfort.

Andrei: Ba nu e, ea înțelege oricum tot ce vrea ea. Nu e deschisă să înțeleagă tot.

Diandra: Atunci de ce speri?

Andrei: Păi nu e normal să sper? (...) Cred că orice aș spune par o victimă.

Diandra: O victimă?

Andrei: Deci toată lumea spunea că sunt malefic. Și Cornel a spus același cuvânt.

Diandra: Cornel a zis asta la bonfire? Că ești malefic?

Andrei a încercat să îi explice întreaga situație ispitei, însă Diandra a fost de părere că el ar fi putut fi malefic în contextul în care ar fi făcut totul intenționat.

Imaginile nedifuzate la TV din Casa Băieților le vezi în EXCLUSIVITATE și INTEGRAL, doar în categoria de INSULA PLUS, din AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Ce dezvăluire neașteptată a făcut Simona despre Claudiu, plângând în hohote. Toți au amuțit