Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Răzvan i-a sfătuit pe concurenți să-și trăiască experiențele la maxim. Ce curiozități au existat

EXCLUSIV | Răzvan l-a atenționat pe Rareș să-și trăiască propria experiență. Fostul concurent a primit întrebări incomode din partea lui Claudiu cu privire la ispita Daria. Urmărește integral episodul de Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

După ce fostul concurent Insula Iubirii Sezonul 7 și-a făcut apariția în vilă, băieții au început să se distreze mai tare ca niciodată, bineînțeles, alături de ispite.

Petrecerea a fost una reușită, iar faptul că Răzvan a fost DJ le-a dat o stare foarte bună tuturor.

Pe lângă faptul că Răzvan i-a ajutat să se destindă mai ușor, fostul concurent i-a ajutat și cu sfaturi având în vedere că el a trecut deja prin această experiență.

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Ce dezvăluire neașteptată a făcut Simona despre Claudiu, plângând în hohote. Toți au amuțit

Iată ce sfaturi au primit concurenții de la Răzvan!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Răzvan i-a sfătuit pe concurenți să-și trăiască experiențele la maxim

Prima discuție a avut loc între Răzvan și Rareș, cei doi fiind singuri în bucătărie și ciocnind un pahar.

Răzvan: „Rareș, fii atent! Ce ai trăit tu, acum 2 ani am trăit eu. Și am zis << n-o să fac, n-o să dreg, sunt întotdeauna cu femei frumoase >> așa. Acultă-mă. Ce trăiești tu, eu am trăit aici. Dacă tu treci cu brio testul, o să zici băi, << am trecut cu brio >>. Dacă tu treci, dar pe furate <<aa, nu fac asta că a făcut ală >> o să zici << dacă mă îmbătam sau dacă făceam sau dacă dregeam, a făcut ăla și eu nu am făcut >>.

Rareș nu a reușit să-l întrerupă pe Răzvan, așa că fostul concurent a continuat:

Răzvan: Poate că gagica ta acum e cu Romeo, dau un exemplu, habar nu am, nu știu. Am zis la oha, Romeo, Alin, habar n-am care sunt ispitele celelalte. Dar tu trebuie să trăiești experiența ta.

Rareș: Înțeleg perfect ce mi-ai spus, îți mulțumesc frumos. Băi eu ce voiam să îți spun, îți sunt recunoscător că ai venit aici cu noi. Îți mulțumesc și chiar îmi pare bine!

După ce au terminat de vorbit între 4 ochi, băieții s-au dus pe terasă și s-au distrat în continuare.

La finalul petrecerii, atât băieții, cât și ispitele s-au adunat la masă și au început să povestească alături de Răzvan care i-a ajutat cu sfaturi valoroase.

Urmărește INTEGRAL Insula Iubirii Plus în AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Motivul pentru care Maria nu a plâns și nu a strigat după Dani atunci când l-a văzut pe plajă

Răzvan: O spun la modul cel mai real, nu contează câte shot-uri am băut. Oamenii care au ajuns acasă și-au zis <<băi, nu mi-am trăit experiența cum am vrut >>.

Băieții au fost totuși curioși să afle despre felul în care Răzvan a privit-o pe Daria, ispita cu care el i-a trădat încredere Emei, dar și dacă ea a fost reală.

„Daria a fost o femeie super mișto, la partea de fată. Eu nu am văzut testimonialele cum le-ați văzut și voi” a motivat Răzvan.

Cladiu a insistat și l-a întrebat dacă el, totuși, a simțit-o reală.

„Au fost oameni care au fost ispite, oameni care au trăit experiența, sau oameni care au venit și au fost carapace.” a mai adăugat Răzvan încercând să evite răspunsul.

Imaginile nedifuzate la TV din Casa Băieților le vezi în EXCLUSIVITATE și INTEGRAL, doar în categoria de INSULA PLUS, din AntenaPLAY!

Citește și: Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Diandra, contrariată după momentul revederii cuplurilor: „Mie nu îmi venea să cred”