Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Dani i-a făcut o vizită în cameră Mădălinei. Concurentul a trezit-o din somn nerăbdător

Dani nu a mai avut răbdare ca Mădălina să se trezească și s-a dus la ea în cameră. „Vezi că te-am mințit. Nu m-a trimis Ioana să te trezesc".

Oboseala a ajuns-o pe Mădălina, așa că a luat decizia de a sta în cameră să doarmă puțin pentru ca mai târziu să revină cu energie și voie bună.

Ispita a rugat-o pe colega ei, Ioana, să o trezească după o oră de somn, dar, spre surprinderea tuturo,r altcineva i-a bătut la ușă.

Iată de ce Dani nu a mai avut răbdare să se trezească Mădălina!

Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Dani nu a mai avut răbdare ca Mădălina să se trezească

Dani nu a mai avut răbdare ca Mădălina să vină pe terasă așa că a luat decizia de a se duce la ea în cameră pentru a o aduce chiar el, chiar dacă asta a implicat să o trezească din somn.

Dani: Ai dormit?

Mădălina: Încerc.

Dani: Păi nu mai vi?

Mădălina: Ba da, i-am zis Ioanei să mă trezească.

Dani: Păi și știu, că Ioana m-a trimis. A zis să vin să te trezesc. Cred că acum trebuia să vin dacă m-a trimis ea.

După ce ispita s-a pregătit și a ieșit pe terasă, concurentul i-a recunoscut că nu l-a pus Ioana să o trezească, ci că el a făcut-o din propria inițiativă.

Dani: Vezi că te-am mințit. Nu m-a trimis Ioana să te trezesc, am uitat să îți spun. Știai, nu?

Mădălina: Mi-am dat seama că tocmai ce vorbisem cu ea și i-am zis să vină într-o oră.

Dani: Păi cam atât avea de când a plecat ea, am aproximat.

Ispita Maria era cu ei, însă nu a înțeles ce s-a întâmplat, iar concurentul i-a explicat și ei care a fost situația.

„Am mințit-o că m-a trimis Ioana s-o trezesc, dar mă uitam frate, stăteam la masă și mai număram 1-2-3-4 fete, zic << unde vă grăbiți să dormiți? >>”

Mădălina a recunoscut că se simțea praf după atâtea zile nedormite, dar Dani a ținut să o încurajeze.

Mădălina: Îmi place că vii după mine, nu zic nu, știi. Dar de fiecare dată când vreau să dorm, ori nu mă ia somnul, ori avem vreo surpriză.

Dani: Păi ai venit aici să dormi?

Mădălina: Dar nu pot, nu îmi rezistă organismul Dani. Câte nopți am pierdut? Pe toate, îți zic eu. N-am dormit. O singură noapte am dormit și eu cred că 4 ore, maxim, atât de când am venit. În rest n-am dormit absolut deloc.

Dani: Păi de ce?

Mădălina: Pentru că am stat.

Dani: De ce? Îți pare rău?

Mădălina: Nu îmi pare rău.

