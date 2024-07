Insula Iubirii Plus, sezonul 8. Maria Covasa și Alin Simoiu, discuție de suflet, în privat. Ce mărturisiri personale și-au făcut

Maria Covasa și Alina Simoiu au purtat o discuție de sflet, surprisă de camerele de filmat. Iubita lui Dani și ispita de la Insula Iubirii sezon 8 și-au făcut destăinuiri extrem de personale, iar fata i-a povestit drama prin care a trecut încă de la o vârstă fragedă.

Maria Covasa și ispita Alina Simoiu s-au retras și au purtat o discuție de suflet. Atât iubita lui Dani cât și bărbatul au făcut dezvăluiri în premieră. Ispita a spus care este adevăratul motiv pentru care și-a dorit să revină la Insula Iubirii sezon 8 și a vorbit despre viața sentimentală. La rândul ei, Maria a scos la iveală drama pe care a trăit-o în copilărie și care i-a grăbit maturizarea.

Într-o conversație foarte personală pe care a purtat-o cu concurenta de la Insula Iubirii sezon 8, Alin Simoiu a vorbit pentru prima dată despre viața lui sentimentală. Ispita s-a deschis în fața Mariei și i-a dezvăluit că vine după o despărțire dureroasă.

Ispita Alin de la Insula Iubirii sezon 8 a mai precizat că își dorește să își întemeieze o familie și este pregătit să devină tată.

„Legat de asta, că aș face rău, nu aș face pentru că eu am venit după o despărțire. În care eu îmi doream familie. E tot ce îmi lipsește. Adică am nevoie de o femeie care să mă iubescă și să îmi fie alături. Am 30 de ani. Am alergat până acum să fac bani și mi-am dat seama că nu îmi lipsea nimic. Tot ce îmi lipsea era un copil și o familie. Aducând acel copil e o responsabilitate pe care mi-o asum. Tot ce am făcut până acum, am alergat să fac bani și nu m-am axat niciodată pe relații. Și acum îmi dau seama că nu e târziu. Chiar e momentul potrivit”, a spus Alin Simoiu la Insula Iubirii sezon 8.

Ulterior, acesta a simțit să îi dea un sfat din suflet fetei care a venit să își pună la încercare relația în cel mai dur test al fidelității.

„O să fie un carsel de emoții toată emisiunea. Poate nu din partea ta pentru un băiat de aici, dar pentru ce vei primi de pe Insula cealaltă. Așa că trebuie să fii pregătită, să te întărești. Vei deveni mai puternică și vei avea mai multă încredere în tine”, a adăugat Alin.

Maria Covasa de la Insula Iubirii sezon 8, detalii dureroase din copilăria sa. Drama pe care a trăit-o de la o vârstă fragedă

După ce a simțit că poate avea încredere în ispită, Maria de la Insula Iubirii sezon 8 a simțit nevoia să i se destăinuie. Într-o discuție despre relația ei cu Dani, a explicat motivul pentru care ea se consider mai matură decât iubitul ei. Până la 26 de ani, fata are o poveste complexă de viață și a trecut printr-o adevărată dramă.

„Eu când aveam doi ani, mama mea a murit. Trebuia să mai am un frate sau o soră, a făcut septicemie și a murit. Eu am rămas la bunica mea naturală din partea mamei, s-a îmbolnăvit, de tata nu am știut absolut nimic. Între timp, nașa mea lucrează la un post TV și știa unul dintre bunici unde am ajuns eu și am crescut. Și ei m-au adoptat pe mine, dar nu am stat în plasament. Pur și simplu de la cinci ani, m-au luat la ei. Ei m-au crescut. Anul trecut i-am pierdut pe amândoi, pe el în ianuarie. La casting aici am fost în noiembrie și la câteva zile, am pierdut-o și pe ea. Mă așteptam cumva”, a povestit Maria de la Insula Iubirii sezon 8.

„Ei au avut grijă de mine cât au putut. De la o vârstă știi cum e, la bătrânețe nu mai poți să faci multe lucruri. Eu le făceam mâncare, curățenie, avea grijă de ei, la un moment dat chiar mi-au căzut la pat

„Mi-au lăsat apartamentul, chiar au avut grijă de mine, mi-au oferit tot ce mi-a lipsit. Mai puțin atenție. De la o vârstă nu au putut să fie 100% cu inima acolo. Dacă aveam nevoie de un sfat, erau depășiți și de multe ori mi le-am luat singură. Toată treaba asta m-a maturiat”, a completat iubita lui Dani de a Insula Iubirii sezon 8.

„Din partea familiei pe cine mai ai?”, a vrut să afle ispita Alin.

„Pe tata, dar l-am cunoscut când aveam 14 ani. Am avut de ales dacă să stau cu el sau bunicii, dar am ales să stau cu bunicii că ei m-au crescut, nu aveam cum să dau cu piciorul. Doar că el e plecat în Germania. Și-a refăcut viața. Am doi frați vitregi, dar nu tinem legptura. Consider că sunt foarte imaturi și au flori în cap și nu am ce să discut cu ei”, i-a mărturisit ea.

„Ce frumos! Ți-ai construit in caracter pe care îl apreciez și cu siguranță oricine ți-ar ascula povestea, l-ar aprecia”, a spus Alin extrem de impresionat de povestea de viață a Mariei de la Insula Iubirii sezon 8.

