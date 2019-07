Dovadă de iubire, în văzul tuturor! Bogdan a lăsat-o pe ispita Irina fără cuvinte: „Am crezut că o să fie mai inhibat”

Insula Iubirii. Sezon 5. Episod 13. Dimineața a început cu un gest neașteptat. Bogdan i-a oferit Irinei, ispita de care nu se dezlipește, un imens buchet de flori.

Bogdan a cerut echipei Insula Iubirii ajutorul pentru a-i pregăti o surpriză ispitei. O oră mai târziu, concurentul i-a oferit un buchet de trandafiri albi, gest care a lăsat-o pe Irina fără cuvinte.

„A fost un gest foarte drăguț. M-a surprins foarte plăcut. Nu mă aștepam, sincer, să fie galant. Am văzut că e educat, smart, dar nu mă așteptam să aibă atitudinea asta de gentleman. Poate dacă am fi continuat acasă, da, dar nu aici, în fața camerelor de filmat. Am crezut că o să fie mai inhibat”, a mărturisit Irina.

Cei doi și-au continuat ziua plecând la un date, ocazie cu care Bogdan și-a deschis sufletul în fața femeii care l-a fermecat încă din primele ore petrecute pe insulă.

„Mă simțeam ca la Burlăcița. Parcă venisem să fiu eu cea cucerită”, a adăugat ispita.

