Insula Iubirii sezon 8, 20 august 2024. Reacția lui Cornel când o vede pe Iustina lipită de ispita Teo. Cum a comentat imaginile

La Bonfire, Cornel a văzut imaginile în care Iustina era foarte apropiată de ispita Teo. Nu asta l-a deranjat, ci starea avansată de ebrietate a partenerei cu care a venit la Insula Iubirii.

Cornel a putut privi imaginile cu Iustina și Teo în piscină, precum și săruturile pe obraz, însă și-a pus mâna la față când a auzit: „Cornel să facă infarct”. Este propoziția pe care partenera cu care a venit la Insula Iubirii a repetat-o de mai multe ori în timp ce se distra în piscină cu ispita.

Reacția lui Cornel când o vede pe Iustina lipită de ispita Teo. Cum a comentat imaginile

”Da, era o continuare normală la seara care s-a văzut. Nimic surprinzător, mă așteptam să văd continuarea asta. Nu am văzut-o niciodată în felul ăsta, adică de când sunt cu ea. Nu știu, poate de supărare. Văd că mereu mă menționa în toate chestiile alea. Cred că de supărare, tristețe. Sau poate din bucurie, nu știu. Am văzut că se distra, încerca să facă chestii, dar se vedea că e tristă. Acum e mai mult vorba despre ea. Va răspunde pentru ceea ce face despre ea. Mă bucur că în sfârșit sunt lăsat deoparte”, a afirmat Cornel.

Mai târziu, bărbatul adăuga: ”Habar nu aveam că Iustina poate fi așa, să bea în halul ăla, să facă lucrurile alea, să umble dezvelită pe acolo... Foarte, foarte rușinos.”

Când a auzit că Iustina nu poate trece peste faptele lui, Cornel a zis: ”Asta nu înțeleg, ce am făcut. Pentru că știam bine amândoi când am venit, să fim în centrul atenției, să ne testăm, să ne vedem limitele. Și eu asta am făcut. M-am distrat, am încălcat anumite limite, exemplu: îmbrățișări, anumite dansuri mai așa. Știu că pe asta le-am încălcat, dar nu am simțit pentru nimeni să depășesc limita asta, sărut sau alte lucruri. Când ajungeam în punctele alea, îmi venea ea în cap și îmi spuneam că o iubesc prea mult și nu pot să fac așa ceva. Totdeauna m-am oprit și nu am simțit... Înainte aveam defectul ăsta, acum nu mai e.”

”Oricum știu că la urmă va dori să se împace cu mine. Asta e 100%”, a mai adăugat Cornel.

Au urmat imaginile cu apropierile dintre Teo și Iustina. Deși abia a putut să le privească, Cornel s-a rezumat la a spune: ”Mă bucur că în sfârșit se distrează și nu mai vorbește de mine. Asta e tot ce mi-am dorit. Bravo ei că se distrează cu Teo, nicio problemă.”

