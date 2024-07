Insula iubirii sezon 8, 22 iulie 2024. Bianca a vizionat imaginile cu Robert. Ce a uimit-o cel mai tare: „E un bărbat ieftin!”

In ediția din 22 iulie 2024, Bianca a văzut imagini cu Robert de la Insula Iubirii sezonul 8, iar reacțiile ei au venit imediat.

Bianca și Robert de la Insula Iubirii au venit în emisiune cu siguranța relației lor, însă lucrurile nu par să arate atât de bine precum au spus la filmări, la casting. Iată ce imagini a văzut Bianca cu Robert.

Bianca de la Insula Iubriii, primele imagini cu Robert, la bonfire. Ce a văzut și ce reacții a avut în ediția din 22 iulie 2024

Bianca a avut parte de un bonfire destul de încărcat de reacții și impresii, după ce Robert a avut parte de multe apropieri de ispita Larisa de la Insula Iubirii sezonul 8. Ce a spus despre apropierile lor și despre viața lor intimă:

„Mi s-a părut amuzant. El e lângă o femeie care fumează. Lui nu-i place asta. Mi se pare o femeie care e pusă pe aventură și atât. Nu cred că o cunoștea neaparat. Ca și cum nu și-a făcut fanteziile. Eu sunt o femeie complexă și a avut parte de pasiune”, spune concurenta Bianca la bonfire.

Bianca a vorbit despre momentul în care a citit mesajele din telefonul lui Robert:

„Momentul în care am citit ce am citit, știam că ține la mașina aia și i-am avariat-o puțin. Nici nu i s-a spart parbrizul. Când am citti mesajele despre motanii mei și cu femeile. Materialistă nu sunt, mi-a făcut cadou de Crăciun un lănțișor de aur, care are 2 grame de aur. Nu sunt materialistă. L-am făcut să devină bărbat. Trebuie să plătească cina, să dea o floare. Îl văd aici și e total pierdut. Eu am trăit iadul pe pământ, el dacă voia un apartament nou, mâine i-l cumpărau părinții. Au existat multe momente frumoase!”, mai spune ea.

Robert și ispita Larisa au avut parte de momente tandre, chiar și în mare, iar Bianca a comentat imediat imaginile:

„Nu am văzut sărut, ceva intenție, poate. Trebuie să mă adun puțin că efectiv nu-mi găsesc cuvintele. E un bărbat ieftin! E rolul ei, el acceptă. Începe să se piardă pe el. A făcut cu multe alte fetele asta. Relația a dispărut. Nu simt că meritam lucrurile astea”, spune Bianca.

