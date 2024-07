Insula Iubirii sezon 8, 17 iulie 2024. Andrei și ispita Diandra, discuție privată, retrași pe plajă. Ce și-au destăinuit

Andrei și ispita Diandra s-au restras pe plajă și și-au făcut destăinuiri, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024. Ce a recunoscut soțul Cristinei la testimoniale.

Dimineața a adus în ambele resorturi o stare de calm. După o noapte intensă, atât băieții, cât și fetele au făcut restrospectiva primelor zile pe Insula Iubirii și au început să se cunoască mai bine cu ispitele. În casa băieților, printre primii care s-au trezit au fost Andrei și ispita Diandra care își caută compania unul celuilat.

Andrei și ispita Diandra, discuția privată care l-a pus pe gânduri pe soțul Cristinei. Ce a urmat, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024

Andrei și ispita Diandra s-au apropiat încă de la primele ore ale dimineții. Cei doi și-au împărtășit din folosofiile de viață și au ajuns la concluzia că multe lucruri le văd la fel.

„Abia de curând am ajuns la conștientizarea asta: ce sens are să îți trăiești viața într-un mod trist, cu drame. Eu nu d-aia am venit aici”, a mărturisit ispita.

„Eu nu m-am născut ca să duc o viață grea”, a completat-o Andrei.

„Eu am venit aici să fiu cum sunt eu. Nu mă interesează că mă aude cineva, că suntem filmați”, a mai spus Diandra, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024

„Sigur?”, a vrut să se asigure Andrei.

Conexiunea dintre ei doi au remarcat-o și cei din jur. „Mie mi se pare că sunt făcuți unul pentru altul, că se înțeleg din priviri. Lucru pe care Andrei l-a spus despre soția lui: că niciodată nu s-au înțeles”, a spus ispita Anca.

Ulterior, cei doi s-au mutat pe plajă, unde au continuat să își facă destăinuiri, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 3 din 17 iulie 2024

„Spune-mi ceva frumos”, a îmbiat-o soțul Cristinei pe ispită.

„Ești norcos...”, a răspuns Diandra.

„Nu am vrut să stăm retrași. Simțeam nevoia să stăm unul în prezența celuilalt. N-ai ce să faci când e așa”, a explicat Andrei la testimoniale.

