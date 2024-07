Insula Iubirii sezon 8, 22 iulie 2024. Daiana și Iustina, față în fața cu realitatea. Imaginile de la bonfire care le-au uimit

Daiana și Iustina au avut parte de un bonfire destul de inedit, unde au putut să vadă ce fac partenerii lor pe cealaltă insula.

Daiana a putut vedea ce le spune Rareș ispitelor feminine despre ei doi și despre ce reguli îi impune ea. Ce a spus!

Daiana, primele impresii la bonfire Insula Iubirii sezonul 8, 22 iulie 2024, după ce a văzut ce spune Rareș despre ei doi. Cum a reacționat

Radu Vâlcan i-a adus și Daianei câteva clipuri cu iubitul ei, iar ea a reacționat imediat:

„Daiana, ești pregătită să vezi câteva imagini cu Rareș?”, o întreabă Radu Vâlcan pe Daiana.

„Da!”, răspunde Daiana.

„Pe lista de lucruri interzise sunt lucruri precum - să nu te împrietenești cu nimeni. Ea vrea să stau prin mesaje când ies cu prietenii. Îmi închid telefonul. Nu ai cum să o dai cu ea. Nu e bine. Îl pun pe mod avion. Ea a avut o copilărie grea, a crescut fără tată, are unul vitreg pe care nu-l suportă! E complicat”, spune Rareș

„M-a deranjat că a vorbit de tatăl meu, atât. Eu nu am vorbit, nu știu de ce a făcut-o el. Nu are de ce să înțeleagă, dar trebuia să tacă. Trebuia să-și dea seama de ce sunt așa atașată. Dacă are cineva lista din producție, să o aducă, că nu e așa lungă. El nu m-a lăsat să merg la filmări cu pantaloni mai lungi decât pe fund. Exagerează enorm cu lista aia. Aceleași limite ni le-am impus”, spune Daiana.

„Era specificat că nu ai voie să te împrietenești?”, întreabă Radu Vâlcan.

„Nu. El mă enervează că-mi răspunde foarte greu, când suntem noi doi stă mereu pe telefon și le răspunde imediat lor. Eu trebuie să-mi cer scuze, scuze că m-ai umilit. Mă face exagerat ca o scorpie, nu mă apreicază deloc”, spune Daiana.

„Eu sunt curioasă, vreau să văd cât mai repede imaginile, să nu-mi sară inima din piept!”, spune Iustina, când o întreabă Radu Vâlcan dacă vrea să vadă imagini cu Cornel, iubitul ei.

Ce a ținut să mai spună Iustina despre iubitul ei, Cornel:

„Nu e diferit față de cum îl știu eu. Nu m-a surprins, mi-a plăcut ce am văzut, voiam să-l văd mai în centru. Voiam să văd că interacționează cu ele. Ce nu mi-a plăcut la el, e că înjura. NU face asta!”, spune Iustina.

