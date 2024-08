Insula Iubirii sezon 8, 27 august 2024. Cum au decis Rareș și Daiana să plece de pe insulă. Care este relația lor în prezent

Daiana și Rareș au dezvăluit cum vor să plece de pe Insula Iubirii, dar și în ce relații au rămas în prezent. Iată ce au zis!

Cei doi au vorbit deschis despre imaginile pe care Radu Vâlcan le-a adus la ceremonia focului finală. Ce au hotărât cu privire la relația lor:

Ce au răspuns Daiana și Rareș la celebra întrebare pusă la final de Radu Vâlcan. În ce relație au plecat ei de la Insula Iubirii sezonul 8, 27 august 2024

Cei doi au fost sinceri la ceremonia focului finală și au dezbătut unele subiecte destul de importante:

„Au trecut 21 de zile, 3 săptămâni de când sunteți aici. Vă întreb. Daiana, Rareș, înainte să veniți ați avut temeri, nesiguranțe. Ați învățat ceva? Daiana?”, spune Radu Vâlcan.

„Da, să apreciez oamenii din jur, să n mai fiu exagerat de geloasă, să mă apreciez mai mult pe mine. Am învățat multe. Am înțeles ce-l deranjează în relația noastră. Am înțeles că se simte... că nu poate să se exprime liber. Nu știam că ești chiar așa”, spune Daiana.

„Daianei i-a scăzut gelozia la maxim din ce văd acum. Sper să nu se schimbe. Am învățat să țin frâu emoțiilor mai bine, am învățat că am foarte mult de lucru cu mine. Poate de aia nu am putut sp duc certurile”, spune Rareș.

„Văd că te-ai testat. Ai reușit? Tu stând cu Flori ai realizat că mă iubești mai mult?”, întreabă Daiana.

„Da, am foarte mult de lucrat cu mine, sper să mă ajute și Daiana să soluționez”, spune Rareș.

„Daiana, vă văd oameni împliniți. Testul vostru a ajuns la final. Dragii mei, a sosit momenutl să pun marea întrebare. Daiana, plecați împreună sau separat?”, întreabă Radu Vâlcan.

„Cu Rareș, da. Și eu accept”, au spus cei doi parteneri din cuplu.

Care e statutul relației lui Rareș cu Daiana în prezent. Ce au spus ei după ceremonia focului finală și ce dezvăluire a făcut ispita Flori

Iată ce au spus aceștia, după ce au dezvăluit că și în prezent ei formează un cuplu:

„După Insulă am rămas împreună, nu s-a schimbat mare lucru. Ne-am mutat împreună”, spune Rareș.

„Mie mi s-a părut că s-au schimbat multe. Sunt mai fericită, pare că e mai bine acum. Eu am avut noroc cu Radu să aflu că nu totul se învârte în jurul lui Rareș, iar Radu ar fi făcut mai multe”, spune Daiana.

„Am văzut că Daiana mi-a dat follow pe Instagram, dar după m-a șters, dar încă se uită la story-urile mele. Stai liniștiă că Rareș e acolo, eu sunt în Londra!”, spune Ispita Flori.

