Insula Iubirii sezon 8, 29 iulie 2024. Ce a spus Andrei după ce a văzut imagini cu Cristina la bonfire: „O persoană slabă plânge”

Băieții au văzut imagini cu partenerele lor la bonfire, în episodul 8 al sezonului 8 de Insula Iubirii. Întrebat de Radu Vâlcan cum se așteaptă să fie Cristina în imaginile pregătite pentru el, Andrei Rotaru a spus: reținută, calculată, decentă.

La bonfire, Andrei a văzut imagini cu Cristina unde aceasta spunea că ea crede că testul lor se va termina cu bine și că el nu ar putea fi atras de o altă femeie, replică cu care bărbatul n-a fost de acord, având în vedere legătura lui cu ispita Diandra.

„O contrazic, da. Cred că se poate mai mult de atât, se poate să primești și atitudine și sinceritate. Mai mult decât decența pe care mi-a oferit-o, loialitate, respect. Eu nu am căutat respect, eu tot timpul i-am cerut dragoste. Pentru mine relația cu Cristina a fost și este în continuare, că nu ne-am despărțit, destul de dureroasă. Ce am cerșit a fost dragostea ei și nu prea s-a întâmplat. Am discutat chestiile astea cu Cristina de 10.000 de ori”, a spus Andrei.

Citește și: Insula Iubirii, 28 iulie 2024. Andrei și Diandra, sărutări în valuri. Nu s-au mai ascuns și și-au dat frâu liber sentimentelor

„Să plângi înseamnă să fii un om slab.” Ce a spus Andrei după ce a văzut imaginile de la bonfire. Lipsurile din relația cu soția sa, descrise în detaliu

Despre legătura sa cu Diandra, Andrei a spus că e ceva incredibil: „Este într-un punct mai special”.

Întrebat de Radu Vâlcan cum crede că va primi Cristina imaginile cu el și Diandra, Andrei a răspuns:

„Cu siguranță va plânge. Să plângi nu însemană că ești o persoană puternică. Mi se pare că o persoană slabă plânge, sau o persoană care vede doar ce i s-a întâmplat ei. Eu am rezonat și cu ea și cu mine și am adunat și eu destul de multe și nimănui nu i-a păsat”.

Andrei a văzut imagini cu Cristina plângând și suferind la vederea imaginilor cu el și Diandra.

Soțul Cristinei a spus că soția lui a negat toată căsnicia problemele lor de cuplu: „Mi-au lipsit tandrețea, pasiunea, iubirea. Am luptat unul pentru celălalt. Mai mult ea din comoditate pentru că îi ofer ce are nevoie o persoană să fie ea bine. Nu am vrut să renunț niciodată la iubirea mea față de ea. Nu m-a surprins deloc plânsetul Cristinei slab. A fost o durere la vrăjeală”.

„I-am reproșat durerea pe care o am cel puțin 15 ore pe zi. Dacă ți-aș da suferința mea, mai degrabă faci pușcărie. Se simte și acum, dar mai mult ca pe o dezamăgire”, a mai spus soțul Cristinei.

Citește și: Cum arătau Andrei și Cristina Rotaru la Mireasă pentru fiul meu. Imagini de la începutul relației cu cuplul de la Insula Iubirii

„În sfârșit o persoană normală.” Cornel nu s-a mai putut stăpâni și au ieșit scântei

Ulterior, băieții au avut o pauză, iar Cornel și Andrei au avut un schimb de replici. „Când a văzut-o pe a lui că plânge și că e distrusă el n-a mișcat nimic. Și tot el e cel care spune că o iubește enorm și că a făcut totul în relația lor” , a spus iubitul Isutinei care era vizibil deranjat de discursul lui Andrei de la bonfire.

Cornel: Numai în ea dai. Nu sunt de acord cu ce spui tu!

Claudiu: Poate ăsta e șocul de care ea are nevoie pentru a fi Cristina pe care el și-o dorește

Andrei: În sfârșit o persoană normală, care gândește normal, cerebral.

Cornel: Nu face apropouri, normal. Mi-am spus părerea

Andrei: M-ai acuzat! Ascultă-mă, prietenul meu! Eu nu mi-m dat cu părerea la adresa ta!

Cornel: Normali suntem toți! Ai auzit?

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1 și în AntenaPLAY.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum.

Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.