Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Cornel a făcut dezvăluiri despre „problemele cu femeile” și a izbucnit în hohote de plâns

Cornel a făcut dezvăluiri uluitoare despre „problemele cu femeile”. Bărbatul nu s-a mai abținut și a izbucnit în hohote de plâns la ceremonia specială a focului. Ce i-a transmis Iustinei, după ce a aflat că partenera sa a rupt logodna!

Cornel s-a înfățișat în fața lui Radu Vâlcan la ceremonia specială, fiind primul băiat din sezoul 8 Insula Iubirii pentru care s-a aprins flacăra ispitei. Concurentul a spus că se aștepta să fie pentru el. Apoi, a urmat un șir de mărturisiri neașteptate din partea lui!

Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Cornel a izbucnit în lacrimi la ceremonia specială a focului

Cornel a fost întrebat de Radu Vâlcan cum a reacționat Iustina atunci când el i-a propus să vină la Insula Iubirii. Bărbatul a răspuns, făcând o dezvăluire neașteptată despre „problemele cu femeile”.

„Inițial nu a vrut, pentru că ea este conștientă de faptul că este o persoană extrem de sinceră și dezinvoltă, spune tot, asta era o frică, iar a doua era ca nu cumva eu, aici, să o înșel cu o altă ispită. Mă refer la faptul că, înainte să fiu cu ea, aveam o problemă a mea, când vedeam o fată sau o femeie frumoasă în față, de multe ori nu-mi venea să mă abțin. Și am considerat asta ca un fel de boală pentru mine. Dar am găsit-o pe Iustina și încet am reușit să îmi revin și acesta a fost unul dintre motivele pentru care am zis că vin, să reușesc să îi recapăt încrederea”, a dezvăluit el.

Pe urmă, Radu Vâlcan i-a arătat lui Cornel imaginile în care Iustina își dă jos inelul și anunță că vrea să rupă logodna. După ce a vizionat materialul, bărbatul a spus că se aștepta la asta din partea ei.

„Știam că s-au încercat anumite atingeri și că au încercat chiar să mă sărute și acum sunt fericit că s-a întâmplat doar atât, că nu e ceva din partea ei. Eu știam că sunt camere acolo. Mă așteptam și la reacție. Știam că dacă va vedea asta așa va face. Ideea e că nu înțeleg unde se vede că m-a sărutat sau alte chestii de genul ăsta, că nu s-a întâmplat așa ceva. S-au văzut acele apropieri într-adevăr, a venit de multe ori spre mine și s-a întâmplat să o prind, a încercat să mă sărute și am împins-o și iar înapoi, a fost de câteva ori chestia asta”, a explicat Cornel.

Radu Vâlcan l-a mai întrebat pe acesta dacă consideră că ispita Loredana l-a atras într-o capcană. El a răspuns că da, iar a doua oară cu siguranță nu se va mai întâmpla.

„Am intrat amândoi în apă, eram conștienți de ceea ce facem, dar nu mă așteptam din partea ei la asemenea apropieri”, a răspuns Cornel.

Întrebat de prezentatorul emisiunii ce i-ar spune Iustinei dacă s-ar afla acum lângă el, dar și dacă se mai declară într-un cuplu, Cornel a răspuns că nu se consideră un bărbat singur până când nu lămurește totul cu logodnica lui.

„I-aș spune că nu am trecut limitele pe care ni le-am propus. Nu i-am pus mâna în zone intime acelei fete. Nu am sărutat-o, doar au fost niște interacțiuni în apă (...) Nu mă consider singur încă, până nu am o discuție cu ea. Singura mea dorință acum ar fi să îi explic (...) Sincer nu trebuia să fac chestia aia, trebuia să fiu mai atent”, i-a mai spui Cornel lui Radu Vâlcan la ceremonia specială a focului.

„Știu că mă iubește mult și o să trecem și peste asta. Aș vrea să îi spun că nu a fost ce a părut și că există o explicație. Și îmi cer scuze că am făcut-o să sufere (...) M-a rănit felul în care s-a exprimat față de copiii mei, care nu nicio treabă și vină în treaba asta”, a mai adăugat Cornel, cu lacrimi în ochi, la testimoniale.

Mai multe detalii în materialul video de mai sus.

