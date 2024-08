Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Ce a spus Cornel după ce a văzut imagini cu Iustina la bonfire. Declarația lui uluitoare

Cornel a văzut o serie de imagini cu Iustina pe care nu și le putea imagina. Bărbatul a rămas siderat de comportamnetul fostei logodnice și de cum a putut să vorbească despre el. Cum a comentat totul, la Insula Iubrii sezon 10, episodul 11 din 6 august 2024.

Băieții au avut un nou bonfire, dar Cornel și Iustina au fost în prim-plan. Concurentul de la Insula Iubrii sezon 10 a avut ocazis să vadă o serie de imagini cu logodnica sa care l-au întristat profund și l-au pus pe gânduri. În plus, el a venit cu inelul de logodnă care i-a fost înapoi, pus la gât.

„Nu știu dacă i-l mai dăruiesc înapoi. Pentru că după ultima ceartă din România, i-am promis că dacă îl mai dă jos, nu i-l mai dau înapoi. Și eu după primul bonfire am vrut să întrerup. Știu că e vulcanică, pentru că are în ea gelozia care nu se poate stăpâni, dar sunt aici să confirm că nu am făcut nimic care să rupă imaginea”, a spus Cornel.

Ce a dezvăluit Cornel despre Iustina după ce auzit cum vorbește despre el, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

Încă de când au pornit imaginile de pe insula fetelor, Cornel și-a dat seama ce îl așteaptă. El a văzut-o pe Iustina făcând planuri de după despărțire, dar situația a „degenrat” rapid și aceasta a pornit o rafală de jigniri la adresa lui.

„La dracu! Nu taci din gură niciodată”, a răbufnit logodnicul Iustinei în timp ce rula videoclipul.

Iustina nu a mai avut niciun filtru și a oferit detalii din viața intimă cu partenerul ei. Extrem de rușinat, el a cerut să nu comenteze imaginile. Nici Radu Vâlcan nu a știu ce să mai spună după ce au urmărit împreună secvențele din vila fetelor, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

„Pot să nu comentez? Am varianta asta?”, a fost tot ce a putut să mai spună Cornel.

„N-aș comenta nici eu, sincer. Știi că la un moment dat ziceam că până la finalul emisiunii aflăm și pin-ul de la card. Aia ar fi cea mai mică problemă. Am aflat alte lucruri”

„N-am crezut că o persoană poate să spună asta la televizor. E ceva de nedescris. M-a jignit într-un mod în care nu pot să iert. Practic, în seara asta a șters toate sentimentele pe care le mai aveam. E o caracterisitcă a ei când se enervează. Nu ține cont de nimeni și nimic. Asta nu doar cu mine. Chiar și cu părinții eu face la fel”, a mai povestit concurentul de la Insula Iubrii sezon 8.

De asemenea, într-o pauză de filmări, camerele au surprins o discuție între Cornel și ceilalți băieți care îi spuneau că nu știu cum a reușit să stea el cu Iustina.

„După primul bonfire îi scrisem o poezie, o pusesem lângă cabană, dar după ce l-am văzut, m-am dus am luat-o și am aruncat și am scris că nu merită nici ea”, a mai recunoscut el.

