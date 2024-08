Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Dani, speriat după apropierile „interzise” dintre el și ispita Mădălina. Ce i-a reproșat

Dani a fost extrem de deranjat de un gest făcut de ispita Mădălina la primul lor date, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024. Deși iubitul Mariei crede că nu sunt filmați, camerele au surprins totul.

După ce ispitele fete au făcut pentru prima dată alegeri pentru date-uri, Dani și Mădălina au avut prima lor întâlnire la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024. În ultima perioadă, cei doi au fost destul de apropiați, însă iubitul Mariei a ținut să precizeze că vede date-ul ca pe o ieșire între prieteni.

„Eu trăiesc ceea ce simt. Asta simt în continuare, o relație de prietenie. Nu mă simt amențintat, atacat și sper că la fel și ea. Bine, acolo e un pic diferit că ea are alte emoții, alte gândiri, alte dorințe, poate”, a spus Dani.

Cu toate acestea, apropierile între ei nu au întârziat să apară.

Citește și: Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Cornel a făcut dezvăluiri despre „problemele cu femeile” și a izbucnit în hohote de plâns

Ce i-a reproșat Dani ispitei Mădălină după ce au ieșit la date, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

Încă de când au plecat la date, Dani și ispita Mădălina au avut o serie de atingeri „interzise”. Mai mult decât atât, crezând că nu sunt filmați, concurentul de la Insula Iubrii sezon 8 i-a făcut și o propunere și ispitei.

„Când am plecat la date, a fost totul mai liniștit. Am avut locurile din spate, care au ajutat puțin, că l-am laut de mână și nu a refuzat. Și l-a un moment dat, când am intrat în tunel, mi-a zis: uite, acum puteai să mă pupi, că era întuneric și zic: aaa, de ce nu mi-ai zis? Că mă pregăteam și eu”, a povestit Mdălina la testimoniale.

„În spatele nostru eu am văzut luat de mână, i-am văzut apropiindu-se, am văzut cum se atingeau, ba pe căpuț, ba pe mânuță. Au fost atingeri destul de mari intre Dani și Mădălina, pe tot parcursul drumului”, a confirmat și ispita Lala.

Situația s-a schimbat, însă, la finalul date-ului când Dani, deranjat de un gest al ispitei Mădălina i-a reproșat că l-a deranjat, Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

„Să nu mai faci asta niciodată. Asta s-a văzut”, i-a spus, deranjat, băiatul fetei.

„Mădălina i-a pus mâna în gât lui Dani, dar înainte îi pusese el ei, ca un gest să o pupe și a fost foarte speriat că poate au prins camerele chestia asta, când a făcut și Mădălina același gest”, a explicat Lala, care a fost martoră la întreaga scenă.

„El nu vrea să fie surprins de camere în momente de genul. Cred că e sigur că iubita lui ar fi deranjată, chiar dacă el susține că nu a fost cu nicio intenție”, a adăugat și ispita Mădălina.

Citește și: Insula Iubirii, sezon 8, 5 august 2024. Radu Vâlcan a convocat „de urgență” fetele și ispitele pentru un anunț în premieră

Tot ce trebuie să știi despre sezonul 8 Insula Iubirii, disponibil pe Antena 1 și în AntenaPLAY

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii scoate la iveală noi adevăruri dramatice şi invită cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Curajul de a fi ei, așa cum sunt, în fața întregii țări. Sunt sigur că, priviți în profunzime, ei și poveștile lor, vor fi inspirație pentru toți cei care îi vor urmări. Omenii nu trebuie judecați, ci înțeleși. Prin înțelegere, suntem mai buni!”, dezvăluie Radu Vâlcan, gazda celui mai fierbinte reality show, ce va putea fi urmărit vara aceasta, la Antena 1.

Testul fidelităţii este pregătit să pună la încercare cele cinci cupluri în faţa a milioane de telespectatori. „Sunt meniţi să fie împreună?”, „Trăiesc o iubire adevărată, indestructibilă sau dragostea lor e doar un foc de paie ce se va stinge la prima adiere de vânt?” sunt doar câteva dintre arzătoarele întrebări la care cuplurile vor încerca să afle răspunsuri cu ajutorul testului Insula Iubirii.

Partenerii au la dispoziţie exact 21 de zile în care să se supună pe ei înşişi şi, mai ales, partenerii, celor mai intense tentaţii, pentru a afla adevărul în căutarea căruia au pornit curajoşi la drum. Ce concluzii vor trage noii concurenţi după experienţa de 21 de zile departe unul de celălalt, dar aproape de ispite #deneoprit, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou sezon Insula Iubirii, începând din 15 iulie, în fiecare luni, marţi şi miercuri, la Antena 1.

De asemenea, imagini nedifuzate pot fi urmărite săptămânal în Insula Iubirii Plus și Insula Iubirii Extra, numai în AntenaPLAY.