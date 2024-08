Insula Iubirii sezon 8, 6 august 2024. Iustina, dans la limita difuzabilului, după ce i-a expediat inelul lui Cornel. Ce a urmat

Iustina s-a dezlănțuit după ce i-a expediat inelul de logodnă lui Cornel. Fata a vrut să îl dea uitării și s-a refugiat în distracție și dans, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 11 din 6 august. Cum a reacționat Cornel când a primit bijuteria adusă de dronă.

După decizia de a rupe logodna cu Cornel, Iustina nu a mai ținut cont de nimic. Tânăra s-a dezlănțuit la petrecere și i-a transmis mai multe mesaje bărbatului care a rănit-o. Concurenta de la Insula Iubirii sezon 8 și-a înnecat amarul în alcool, iar mișcările ei de dans au fost la limita difuzabilului.

Cum a reacționat Cornel când a primit inelul de logodnă expediat de pe insula fetelor, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 11 din 6 august

O dronă a apărut pe insula băieților și deși toți se așteptau să aducă un bilețel de dragoste au fost șocați când au văzut ce se ascunde în săculețul roșu. Iustina i-a expediat lui Cornel inelul de logodnă și bărbatul l-a identificat imediat.

„Nu mai era el, se înnegrise, era un norișor negru, tuna, fulgera”, a remarcat ipsita Lala.

„Era fiert. Terminat. O veste destul de urâtă, dar nu se face așa. Iustina este o persoană slabă, care nu are încerede în ea. Și nu are răbdare, iar cine nu are răbdare, e un om pierdut”, a spus și Andrei.

„Am primit ce era al meu înapoi. Mă așteptam. Știam că se va întâmpla asta”, a spus acesta după ce a primit inelul de logodnă de la Iustina, la Insula Iubrii sezon 8, episodul 11 din 6 august

Cornel a luat inelul și a încercat să și-l așeze pe degetul mic, apoi s-a retras pentru scurt timp în cameră.

Iustina a prestat un dans la limita difuzabilului după ce i-a trimis inelul de logdnă lui Cornel, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024

În același timp, pe insula fetelor, distracția era în toi. Prospăt despărțită, Iustina a încins atmosfera cu mișcările ei lascive.

Fata a cântat și a dansat pe rând cu toți băieții și nu a mai ținut cont că este filmată. În plus, aceasta avut și o serie de accidente vestimentare.

„Pentru fericire”, a închinat ea un pahar, alături de celelalte fete și de ispitele masculine.

„În momentele în care se distează, ea cam uită de tot. Uită de tot și se descarcă și nu prea mai ține cont de foarte multe lucruri”, a spus ispita Teo.

„Corny Horny, uită-te bine! Cornele, uite ce ai pierdut! În viața ta așa prințesă nu mai găsești, băiatul meu. Cornele, doar la televiozor mai vezi asta. Rămai iubirea vieții mele, dar nu o să mai fim împreună niciodată”, i-a tot transmis Iustina la cameră lui Cornel, în timp ce dansa lasciv, la Insula Iubirii sezon 8, episodul 11 din 6 august 2024.

La un moment dat, Cristina a intervenit și a încercat să o mai calmeze pe tânără.

