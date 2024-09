Insula Iubirii, sezon 8. Cu ce a mințit-o Cornel pe Iustina la prima întâlnire. Ce i-a ascuns soției sale: „Mi-am dat seama...”

Iustina și Cornel, foștii concurenți de la Insula Iubirii sezon 8, au scos la iveală detalii neștiute despre cuplul lor la testul poligraf, unde au fost invitați de Selly. Tânăra a povestit despre prima minciuna pe care i-a spus-o soțul ei atunci când a cunoscut-o.

Iustina și Cornel, cel mai controversat cuplu de la Insula Iubirii sezon 8, au făcut dezvăluiri neașteptate la testul poligraf. Cei doi au vorbit despre experiența lor din Thailanda, dar și despre începutul relației lor.

Tânăra a avut o mulțime de curiozități cu privire la sentimentele și gesturile soțului său de pe insulă. De asemenea, și bărbatul s-a arătat interesat de trăirile partenerei sale alături de o ispită masculină.

Iustina a tratat cu sinceritate și asumare aproape toată întrebările primite de la Cornel. Aceasta a spus, fără ezitare, că nu a stat din interes cu soțul ei. De asemenea, tânăra a mai susținut că i-a fost extrem de greu să accepte faptul că bărbatul are deja patru copii din fosta căsnicie.

Mai mult, fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit tuturor despre prima minciună pe care i-a spus Cornel atunci când a cunoscut-o. Încă de când l-a văzut prima dată, aceasta a simțit că bărbatul îi ascunde ceva.

Cu ce a mințit-o Cornel pe Iustina atunci când a întâlnit-o prima dată

Se pare că fostul concurent a „gafat-o” cu Iustina încă de la prima interacțiune. Acesta și-a mințit soția cu privire la vârsta lui. Iustina a povestit toată întâmplarea la testul poligraf.

„Ascundeai ceva, mi-am dat seama că m-a mințit cu vârsta și așa a fost. Mi-a spus că are 35 de ani și avea 37 de ani. De ce să minți cu vârsta? La scurt timp am plecat la munte și mi-a dat buletinul lui să fac check-in. M-am uitat la anul nașterii și am văzut acolo că are 37 de ani.

Prima impresie despre el nu a fost nici bună, nici rea. Părea suspicios. Ascundea ceva de când l-am văzut prima dată. În prima seară nu părea că este un bărbat care își dorește ceva serios. A fost un domn, când a plecat mi-a adus un buchet de trandafiri, dar m-am gândit că e vrăjeală”, a dezvăluit tânăra cu zâmbetul pe buze.

„Eu așa țineam minte, uitasem că trecuse 2 ani”, a adăugat Cornel în glumă.

La testul poligraf, Iustina a mai scos la iveală faptul că a avut sentimente față de soțul ei într-un timp foarte scurt. Aceasta a fost prima care i-a spus că îl iubește.

Cornel și Iustina au plecat împreună de pe Insula Iubirii

La ceremonia finală, Cornel și Iustina au plecat împreună de pe insulă. Mai mult, bărbatul a descoperit că iubita lui este însărcinată. Deși îi era foarte teamă că urmează să dea naștere unui copil, tânăra a primit cu zâmbetul pe buze vestea că o să fie mamă pentru prima dată.

Cornel s-a bucurat extrem de tare atunci când a fost anunțat de sarcina Iustinei. Acestuia nu i-a venit să creadă că o să fie tată din nou.