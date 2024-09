Reacția Cristinei de la Insula Iubirii, după tot ce a spus Romeo Vasiloni despre ea în noul interviu. "M-ai citit puțin greșit"

În sezonul 8 de Insula Iubirii, ispita Romeo a povestit în noul interviu că a încercat să o cunoască și să o cucerească pe Cristina.

În seria de interviuri Insula Iubirii, sezonul 8, ispita Romeo Vasiloni a vorbit deschis despre faptul că a încercat să se apropie de două concurente în acest sezon, și anume Maria și Cristina.

Romeo a povestit că s-a simțit atras de Cristina Rotaru, fosta soție a lui Andrei Rotaru, doar că a știut că nu va fi nimic între ei, de vreme ce el nu s-a îndrăgostit, așa cum a pățit sezonul trecut cu Ema Oprișan.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Romeo susține că nu există comparație între Ema și Cristina: „Ema este și va rămâne unică”

Cum a reacționat Cristina de la Insula Iubirii la spusele lui Romeo

Articolul continuă după reclamă

„Anul acesta am fost mult mai rațional și am încercat să ajut concurentele să-și găsească anumite răspunsuri în relațiile lor. Comparativ cu sezonul 7 în care m-am descoperit mai emoțional, chiar mai romantic, chiar mai ascultător pentru că e foarte important să știm să ascultăm mai mult decât să vorbim pentru că eu vorbesc mult și nu știam să mai ascult, în sezonul 8 am descoperit un Romeo mai tolerant pentru că am trăit cu anumiți oameni cu care poate în mod normal nu aș fi trăit, nu aș fi reacționat voit” a dezvăluit ispita.

În sezonul 8 de Insula Iubirii, Romeo nu a putut lega o conexiune cu Cristina sau Maria la fel de strânsă ca cea pe care simțit-o între el și Ema în sezonul 7.

„Fizic m-a atras Cristina! Este cumva tipologia mea de femeie, este o femeie foarte frumoasă care are grijă de ea, arată bine, dar este o femeie care, totodată, are foarte multă neîncredere, este o femeie care nu are o personalitate proprie, cum am spus încă de când am văzut-o.” a spus Romeo.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Radu a dezvăluit adevărul despre ce se întâmplă între el și Daiana: „Este un fel de relație”

Atunci când Cristina a vizionat interviul cu ispita Romeo, a simțit nevoia să reacționeze, simțindu-se neîndreptățită.

Cristina a postat pe Insta Story următorul mesaj pentru Romeo:

“Mulțumesc pentru cuvintele frumoase, însă m-ai citit puțin greșit, în ciuda alegerilor am personalitate proprie și sunt și o femeie loială, acolo nu s-a mai pus problema de așa ceva, tu știi foarte bine parcursul meu și cum de am ajuns la acea trăire”, a menționat Cristina Petre, dorindu-și să clarifice lucrurile.

Recent, Cristina și-a schimbat numele pe rețelele de socializare, din Rotaru în Petre, confirmand astfel despărțirea ei hotărâtă și irevocabilă dintre ea și Andrei.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Romeo susține că nu există comparație între Ema și Cristina: „Ema este și va rămâne unică”