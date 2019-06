„Aș fi plecat și eu, dacă eram în locul lui”. Situație tensionată pe insula fetelor! Ispita Dem a hotărât să plece de la Minitel

Insula iubirii. Sezonul 5. Episod 10. Ca o consecință a comportamentului Denisei, ispita Dem a hotărât să părăsească Minitelul.

Ca o consecință a evenimentelor de astăzi și a felului în care Denisa a gestionat situația de la ski jeturi, insula fetelor a avut parte de prima despărțire.

„Copii, am vești pentru voi, am noutăți! Am decis să fac o pauză, să plec”, a anunțat ispita Dem.

„Eu să fi fost în locul lui, nu mi-ar fi picat deloc bine. Probabil, și eu aș fi plecat”, a mărturisit Andi.

