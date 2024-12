Romeo Vasiloni, devastat de durere după ce femeia care l-a crescut de la 6 ani și-a pierdut viața. Ce detalii din viață personală a fostei ispite au ieșit la iveală abia acum!

Romeo Vasiloni trece prin momente dificile după ce o persoană extrem de apropiată lui a încetat din viață.

Inițial, fosta ispită a publicat pe pagina sa de Instagram o imagine cu doliu, prin intermediul căreia și-a exprimat părerea de rău și sentimentele pe care le-a avut față de cea care i-a fost alături încă de la vârsta de 6 ani.

Iată ce mesaj a publicat Romeo în mediul online după ce mama lui vitregă a decedat!

Romeo Vasiloni și-a pierdut „a doua” mamă. Ispita trece prin momente dificile: „Odihnește-te în pace suflet frumos”

Deși Romeo ne-a obișnuit pe toți cu zâmbetul pe buze, se pare că acum fosta ispită este cu moralul la pământ.

Decesul mamei sale vitrege l-a devastat pe băbat, mai ales că aceasta l-a crescut încă de la vârst de 6 ani, potrivit informațiilor pe care le-a oferit pentru Spy News.

Se pare că părinții lui sunt divorțați, iar cel care i-a dat viață a reușit să își refacă viața alături de o altă femeie, care din păcate, și-a pierdut viața în urmă cu puțin timp.

Romeo a recunoscut că ea a fost pentru el ca a doua mamă și că în semn de reculegere și doliu va lua o pauză în aceste zile de la toată activitatea sa din mediul online.

„Vă salut oameni frumoși. Fac și eu acest video pentru că am primit foarte multe mesaje în urma acelui story pe care l-am pus cu doliul de ieri și vreau să vă răspund aici. Am fost binecuvântat ca să zic așa (deși poate pentru unii nu e o binecuvântare) să am două mame și chiar două familii, ai mei despărțindu-se când aveam eu vârsta de 6 ani.

În fine, nu vreau să intru în aceste detalii, dar astăzi am pierdut una dintre mame și de aceea am pus acel story cu doliu. Voiam să vă răspund aici. Nu îmi place să vorbesc despre ceea ce mă doare, nu îmi place să mă victimizez, am vrut doar să vă zic să vă prețuiți părinții, să vă prețuiți oamenii dragi de lângă voi pentru că nu se știe ziua când nu vor mai fi și veți vrea să-i mai aveți măcar o zi, o oră.

Aveți grijă de voi, vă pup!” a transmis ispita Romeo prin intermediul unui videoclip pe pagina sa de Tik Tok.

De asemenea, el a scris și la montajul videoclipului următorul text: „Odihnește-te în pace suflet frumos”.

Internauții au rămas impresionați de povestea lui Romeo și i-au transmis condoleanțe în secțiunea de comentarii.

„Condoleanțe ! A fost o persoană minunată! Mă bucur că am cunoscut o! 🥹🫶🏼🙏🏼😭”

„Dumnezeu să o odihnească în pace! Multă, multă putere îți doresc!”

„Condoleanțe! Dumnezeu să o odihnească în pace!” sunt doar câteva dintre comentarii.

