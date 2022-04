Insula Iubirii sezonul 6. Cine este ispita Maria Vornicu. Cât de îndrăgostită este de meseria pe care o are

Sezonul 6 din Insula Iubirii a revenit pe micile ecrane ale telespectatorilor cu cele mai provocatoare ispite feminine și masculine. Concurenții își vor testa relația în compania unor persoane care cunosc arta seducției.

Maria Vornicu se numără printre ispitele feminine din noul sezon al reality show-ului. Aceasta poate descrie perfect tipologia femeii puternice, sigure pe ea, care ştie exact cum să se impună, dar şi să ofere într-un cuplu.

De-a lungul timpului, ispita a trecut prin mai multe experiențe care o vor ajuta pe insula din Thailanda. Superba șatenă a iubit, a fost iubită, a înșelat, dar a fost și înșelată, fapt care demonstrează că a trecut prin multe în relațiile anterioare.

Cine este Maria Vornicu, ispita din sezonul 6 Insula Iubirii

La cei 37 de ani, Maria Vornicu se consideră o femeie împlinită și hotărâtă. Aceasta este stabilită în București și a activat în aviație, fiind stewardesă aproximativ 17 ani. De asemenea, ispita de la Insula Iubirii a dezvăluit că este foarte îndrăgostit de domeniul în care activează, dar și de meseria de manager al unui avion privat.

„Am început în aviația comercială, m-am mutat încet spre aviația privată, în managementul aviației private. În aviație am început ca stewardesă acum 17 anișori, dar m-am mutat către aviația privată, unde sunt managerul unui avion privat. Am atât de multe cuvinte de laudă pentru această meserie, practic este ceea ce m-a dezvoltat pe mine ca om. (...) Am lucrat pentru șeici, deoarece am locuit un an în Arabia Saudită, am lucrat și pentru președinți, artiști.”, a povestit Maria Vornicu.

Superba șatenă a dezvăluit că pune foarte mult accent pe aspectul său fizic, dar frumusețea sa este genetică.

Maria Vornicu se conideră un om împlinit, pozitiv, îi place să încerce lucruri noi și să se dezvolte din punct de vedere personal. Mai mult decât atât, ispita sezonului 6 Insula Iubirii crede mult în Univers.

„Cred mult în conexiunea dintre suflete. (...) Fericirea e de moment, este normal să fim triști. Contează să trăiești fiecare moment, fără să faci planuri. Noi am fost făcuți din iubire, noi suntem iubire, dar ne dezvoltăm diferit.”, a mai adăugat ea într-un interviu pentru reality show.

Deși a trecut prin multe alte experiențe negative, Marina Vornicu încă credere în iubire și în vibrația dintre două persoane. Curiozitatea a fost principalul motiv pentru care a ales să participe la Insula Iubirii.

„Am cochetat cu modelling-ul la o vârstă fragedă, dar nu așa. Mama a fost cea care m-a îndemnat. Nu am venit cu un scop predefinit. Aici e așa un joc, un joc care mie îmi place, un joc al minții. Nu vreau jumătăți, vreau un om cu care să construiesc. Dacă îl voi găsi aici, de ce nu? Îmi asum unde am venit. Poate o să fie aici, pe insulă!”, a mai mărturisit ea.