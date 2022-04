Insula Iubirii sezonul 6. Cine este ispita Lavinia Dumitrescu. A trecut printr-un divorț și are un copil

Așteptarea a luat sfârșit pentru fanii Insula Iubirii. Sezonul 6 al celui mai așteptat reality show al primăverii a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor cele mai provocatoare ispite și cupluri hotărâte să își testeze relația.

Lavinia Dumitrescu este una dintre ispitele feminine ale noului sezon, care a avut ocazia să afle pe propria piele că lucrurile pot lua oricând o întorsătură neașteptată atunci când vine vorba de partenerul de viață. Superba brunetă a venit din Oradea în Thailanda pentru a le arăta concurentelor dacă se află sau nu în cuplul potrivit.

Aceasta şi-a dorit să participe la cel mai dur test al fidelităţii pentru a le ajuta pe fetele din cupluri să descopere adevărul despre relația lor, dar și despre bărbatul care le-a fost alături până a pășit pe insula tentațiilor din Thailanda.

Cine este Lavinia Dumitrescu, ispita feminină din sezonul 6 Insula Iubirii

Lavinia Dumitrescu este o femeie puternică și încrezătoare în atuurile sale fizice, însă puțini sunt cei care știu că a avut parte de o poveste de dragoste cu un final trist. Deși credea în relația perfectă, focoasa brunetă „s-a lovit” de realitatea cruntă.

La cei 28 de ani a trecut printr-o căsătorie din care a rezultat un copil. După 13 ani, Lavinia Dumitrescu și fostul său partener au decis să divorțeze atunci când au văzut că relația lor nu mai funcționează așa cum ar fi normal.

„Sunt aici pentru că vreau să-i ajut să afle dacă relația lor este ce trebuie. Observ că foarte mulți oameni se despart în ziua de astăzi și renunță la ceva ce ar putea fi bun. Poți să fii îndrăgostit după 10 ani și după 13 ani, ideea e să știi cum să te joci cu chestia asta. (...) Eu nu sunt ispita care a venit să despartă cuplurile, am venit pentru a-i ajuta să își dea seama cine sunt ei, de fapt. Dacă fetele au lângă ele, într-adevăr, bărbați care le iubesc și care vor să construiască o familie alături de ele”, a povestit ispita feminină din sezonul 6 Insula Iubirii.

Conform descrierii Laviniei Dumitrescu de pe contul oficial de Instagram, tânăra este de meserie creator de conținut pe platformele TikTok și YouTube, influencer, fotomodel și account manager la o mulți națională.

„Lucrez în domeniul vânzărilor. Sunt o persoană energică, plină de viață, sinceră, directă și am o nebunie sănătoasă, zic eu. Am o nebunie în sensul că sunt rebelă și fac lucrurile așa cum îmi vin mie să le fac. Sunt foarte activă și am o imaginație bogată. Sunt un pic diferită de majoritatea persoanelor, încerc să îmi trasnfer energia pozitivă către toată lumea. Viața mea este destul de monotonă deocamdata, dar încerc să-i dau un pic de culoare”, a mai adăugat superba brunetă.

Printre pasiunile Laviniei Dumitrescu se numără sportul. Aceasta a dezvăluit că face multă mișcare în timpul liber și nu lipsește de la nicio petrecere.