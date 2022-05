Insula Iubirii sezonul 6. Cum a reacționat Alex după ce a văzut imaginile cu soția lui, Teodora și ispita Ali Habron

Teodora și ispita Ali Habron au mers împreună la masaj, unde au avut parte de momente de relaxare în doi, iar atingerile dintre ei doi au fost destul de apropiate, iar Alex a reacționat imediat.

Ce reacție a avut Alex când a văzut imaginile cu soția lui și ispita Ali. Ce a declarat la Insula Iubirii sezonul 6

Alex Marcu a vizionat o serie de imagini cu soția lui, Teodora, care pare că se bucură la intensitate maximă de ceea ce-i oferă insula, iar ispita Ali Habron pare să fie atras de ea. Iată ce a spus Alex Marcu când a văzut imaginile:

„Nu mă simt amenințat de Ali. Nu mi s-a părut o apropiere. Aș fi ipocrit că nu mă deranjează acea atingere, oricum s-a văzut clar că a venit atingerea și a rămas acolo. Nu mă deranjează mâna pe coapsă, vom urmări cu atenție dacă e și intenție din partea ei, dar e un semnal de alarmă”, spune Alex.

„Vom vedea pe viitor, ultimul lucru pe care îl voi face pe insulă e să iau o decizie permanentă pe o stimul temporar. Mă deranjează, dar o să trecem peste”, mai spune Alex Marcu.

Ce spune Sebastian despre despărțirea de Cristina, din trecut. Care au fost motivele

„Eu m-am despărțit de Cristina deoarece nu-mi mai doream săs imt nimic și să fac nimic în acel moment al vieții. Am ajuns într-un punct de burnout ca să construiesc un departament de marketing. Și am ajuns să nu mai fiu eu, să fiu irascibil. O perioadă de 2-3 săpămâni după ce m-am întors nu a avut încredere în mine. Eu căutam înțelegere vizavi de ceea ce am făcut”, spune Sebastian.

„Eu nu am înțeles. A avut un business, ce legătură a avut cu relația?”, spune Alex.

„Lucrezi mult, foarte multe lucruri în viața ta personală nu sunt așezate și pică în același timp. Te întrebi de ce sunt anxios. Preferi să renunți la tot”, adaugă Alex.

„Nu e vorba doar de carieră, ci de tot, iubire, carieră, viață”, adaugă Rey.

