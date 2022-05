Insula Iubirii sezonul 6. Lavinia a venit la ceremonia focului și a avut parte de o surpriză uriașă când Eda și-a făcut apariția

Lavinia a fost surprinsă să o vadă pe ispita Eda că se apropie de ceremonia focului. Aceasta nu se aștepta ca noua posibilă parteneră de viață a lui Rey să vină pentru a discuta cu ea. Iată cum a decurs conversația dintre ele și ce și-au declarat.

Lavinia și Ispita Eda, împreună la ceremonia focului la Insula Iubirii sezonul 6. Ce și-au spus

Iată despre ce au vorbit ele și care a fost motivul pentru care la final s-au îmbrățișat:

„Rey m-a făcut pe mine să sufăr de foarte multe ori, fără să se gândească. Nu a vorbit frumos la adresa mea cu prietenii mei. Știu că uneori minte, posibil să încerce să mă denigreze. Sunt dezamăgită, Rey m-a dezamăgit că s-a sărutat cu o ispită, cu Eda. A întrecut o limită. Nu mă așteptam deloc să o întâlnesc pe Eda”, spune Lavinia.

„Îmi doream să nu ne cunoaștem în acest context. Păi e o relație de prietenie, am vrut să-l cunosc ca și om, să văd ce gândește, ce simte. Nu am pornit cu gândul că ar putea fi ceva mai mult. Este frumos, mă refer la sentiment, la tot ce se întâmplă. Mi-a povestit că Lavinia e posesivă și geloasă, eu am avut o relație de genul. Eu aveam o relație toxică, chiar dacă ne iubeam, nu ne era bine”, spune Eda.

„Are dreptate, nu că sunt posesviă, poate fiindcă a făcut el lucruri. El nu s-a gândit la sentimentele reale pe care le are pentru mine. Eu nu cred că sentimentele lui sunt reale. Atracție s-ar putea să existe”, spune Lavinia.

„Atracție există, e un început de ceva. Poate rămânem prieteni sau mai mult. Nu pot să mă exprim acum. Aș vrea să îmi cer scuze nu pentru că am făcut ce am simțit, ci pentru tristețea temporară pe care o vei avea. Mă bucur că nu vei sta lângă o persoană lângă care nu-ți găsești fericirea”, spune Eda.

„Sunt o femeie foarte puternică, orice mi se întâmpla eu iau ca pe ceva constructiv. Așa că nu ai de ce să te simți prost, mie mi se pare un pic așa...de ce să te simți prost? Pnetru sentimentele reale pe care le ai tu și poate reale pe care Rey le are. Draga mea, pune-te pe primul loc, așa voi face și eu”, spune Lavinia.

„Îmi vine să o îmbrățișezi. E o persoană extraordinară și va descoperi asta și aș dori să vorbesc cu ea peste un an, doi, să-mi spună”, spune Eda.

„Tu glumești, nu? Nu sunt genul de persoană care să facă asta. îi respect pe ei. Noi nu o să avem întâlniri de genul acesta”, spune Lavinia.

Despre Insula Iubirii sezonul 6, show disponibil pe Antena 1 și AntenaPLAY

Cinci cupluri curajoase pornesc în aventura vieţii lor, în vreme ce 10 dintre cele mai puternice ispite masculine şi 10 dintre cele mai seducătoare ispite feminine sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Aparent pline de încredere, cinci noi cupluri au luat decizia vieţii lor şi au vrut să se supună celui mai dur test al relaţiei, în cel de-al şaselea sezon Insula Iubirii, pornind într-o călătorie unică, plină de provocări şi tentaţii.

Încă din primele minute pe insulă, Radu Vâlcan, prezentatorul emisiunii Insula Iubirii sezonul 6, i-a avertizat pe concurenţi: „Nimeni nu poate şti cum se va termina această experienţă! Începând de astăzi, 21 de zile nu veţi mai fi împreună şi nu veţi mai putea comunica! Se vor întâmpla lucruri neaşteptate!”.

În sezonul 6 Insula Iubirii, cuplurile vor trebui să reziste tentațiilor celor 10 ispite feminine și 10 ispite masculine care vor încerca să le fure inimile. Cele 20 de ispite sunt pregătite să demaşte cele mai ascunse trăiri ale concurenţilor noului sezon.

Ispitele feminine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Maria Vornicu, Bianca Patrichi, Oana Monea, Anamaria Vaida, Eda Csoregi, Karina Fetica, Larisa Iosif, Antonela Pătruţ, Roxana Lite și Lavinia Dumitrescu.

Ispitele masculine de la Insula Iubirii sezonul 6 sunt Bogdan Ionescu, Cătălin Dumitrescu, Ali Habron, Marius Hărdoiu, Daniel Mihai, Marco Cicognini, Denis Slav, Florin Cerghit, Dinu Popescu și Cristian Grigorescu.

Show-ul integral, dar și episoade exclusive de la bonfire și din casele concurenților sunt disponibile pe AntenaPLAY, așa că experiența completa Insula Iubirii, sezonul 6 așteaptă să fie descoperită de cei mai fideli fani.