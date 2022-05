Insula Iubirii sezonul 6. Teodora nu a mai putut ascunde ce simte cu adevărat. Ce a dezvăluit: „Nu știu cât o să meargă”

Teodora se confesează ispitelor masculine, spunându-le că soțul ei, Alex, nu ar fi atât de deschis cu ispitele încât să îl poată cunoaște cu adevărat.

Teodora a avut câte ceva de spus despre comportamentul lui Alex de pe Insula băieților:

„Iubitul meu a zis că toți poartă măști. Numai de mine și de el nu a zis nimic. Nu voi, ispitele, cuplurile. El nu-mi dă voie să-l cunosc. El dacă se îndrăgostește de cineva acolo, el nu o să-mi spună și eu nu o să știu niciodată. El îl iubesc, îl respect, dar lucrurile astea nu sunt normale. Tu nu mai ești omul pe care eu îl am acasă. Și l-am avut acasă, mă deranjează foarte tare, deși nu mă așteptam să mă deranjeze așa de tare. A început să mă deranjeze din ce în ce mai mult. Mă simt foarte confuză, din primele zile mi-am dat seamă că nu ne înțelegem la fel de mine. Eu pentru el am renunțat la mine. Uită de multe ori. Nu e prima dată când am simțit că m-am grăbit cu acea căsnicie. Și cred că în relația asta am fost influențată și de ai mei. Ai mei nu țin cu mine, țin cu Alex și uneori mă doare chestia asta. Am văzut ceva mai mult într-un băiat de aici”, spune Teodora.

„Cine e? Ali?”, o întreabă Lavinia în baie.

„Nu știu, nu-mi dau seama ce simt, nu vreau să iau o decizie, dar nu știu dacă o să meargă”, explică ea.

