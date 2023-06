Insula Iubirii sezonul 7. Cine sunt Ana-Maria Măriuță și Marius Budin. De ce vor să își testeze fidelitatea. Ce frică are tânăra

Ana-Maria Măriuță și Marius Budin se numără printre cuplurile de la Insula Iubirii sezonul 7 care își doresc să vadă dacă sunt făcuți unul pentru celălalt. Cei doi au întâmpinat, de-a lungul relației, o mulțime de obstacole.

Telespectatorii sunt familiarizați cu fețele tinerilor, iar aceștia au o relație de prietenie cu camerele de filmat. Așadar, nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că Ana-Maria Măriuță și Marius Budin au fost concurenți în sezonul 4 Mireasa.

Povestea lor de dragoste a început treptat în cadrul reality show-ului. Aceștia au trecut prin multe momente frumoase, dar obstacolele nu au întârziat să apară în cuplul lor. În ciuda tuturor neînțelegerilor și discuțiilor aprinse, tinerii au rămas împreună.

Cine sunt Ana-Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula Iubirii sezonul 7

Ana-Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula Iubirii sezonul 7 au oferit detalii despre viața lor personală, înainte ca publicul să-i cunoască mai bine. Cei doi au o relație din 2021, de când s-au cunoscut în casa Mireasa.

Tinerii au ajuns până în Finala emisiunii, unde nu s-au căsătorit. Aceștia au simțit că nu pot face acest pas important doar pentru un premiu. Astfel, cuplul lor a continuat în afara show-ului matrimonial.

De atunci, Ana-Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula Iubirii sezonul 7 sunt de nedespărțit. Iubirea lor a devenit mult mai puternică odată cu trecerea timpului, motiv pentru care consideră că sunt totul unul pentru celălalt.

Diferența de vârstă dintre ei este de 5 ani. Tânăra are 25 de ani și nu are un job, în timp ce partenerul său are 30 de ani și este șofer. Cei doi locuiesc în Austria, unde Marius Budin lucrează pentru a strânge bani. Visul său este să își deschidă o afacere în România.

Tânărul are o poveste de viață dureroasă despre care preferă să nu vorbească. Acesta și-a pierdut tatăl la o vârstă foarte fragedă, fiind nevoit să lucreze de la 12 ani pentru a-și ajuta familia.

De ce au participat Ana-Maria Măriuță și Marius Budin la Insula Iubirii sezonul 7

Ana-Maria Măriuță și Marius Budin de la Insula Iubirii sezonul 7 au evidențiat și motivul venirii lor în Thailanda. Cei doi vor să își întărească relația odată cu această experiență inedită.

De asemenea, tânăra are o lipsă de încredere în iubitul său ce vine, de fapt, din lipsa de încredere pe care o are în ea. Se pare că aceasta nu se consideră suficient de bună pentru partener, iar testul fidelității este cel care o va face să treacă peste această frică.

Tinerii vor fi supuși celor mai mari tentații, însă au încredere unul în celălalt. Acum este momentul ca Marius Budin să-i demonstreze iubitei sale că nu ar trebui să mai aibă îndoieli în ceea ce privește iubirea lui.

Insula Iubirii sezonul 7 va avea premiera pe 22 și 23 iunie pe Antena 1 și AntenaPLAY.