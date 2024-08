Insula Iubirii, sezonul 7. Răzvan Kovacs, primele declarații după zvonurile că a părăsit-o pe Ema. Ce a recunoscut

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii sezonul 7 a confirmat că el și Ema s-au certat. Ce mesaj a transmis în mediul online

În urmă cu o zi, Ema de la Insula Iubrii sezonul 7 i-a luat prin surprindere pe internauți cu un mesaj neașteptat publicat pe InstaStory. Soția lui Răzvan îl acuza că lăsat-o singură cu doi copii și i-a trădat încrederea din nou. Deși aceasta a șters mesajul la scurt timp, internauții au fost extrem de curioși de ce s-a întâmplat și i-au asaltat cu mesaje pe conturile de pe rețelele sociale.

„Pentru noi, acasă era el, iar pentru el, acasă era munca lui sau ‘sunt ocupat’. Pentru că am crezut că nu o să ne abandoneze, cum a făcut-o în trecut persoanelor care îl iubeau, dar a demonstrat că este același și nu îi pasă de suferința lăsată în urmă. Pentru că știu că totul în viață se plătește și nu vreau să îl văd suferind, dar îmi doresc în schimb să ajungă să iubească și să nu știe ce înseamnă să fii iubit (chiar de propriul sânge).

Pentru că a locui sub același acoperiș pentru el însemna că petrece suficient timp cu noi, chiar dacă nu ne vedea sau auzea. Pentru că noi nu am fost prioritari pentru el. Pentru că nu a fost scut când restul dădeau în noi. Pentru că a fost primul care a aruncat cu piatra. Pentru că ne-a abandonat fără să-i pese că ne lasă ai nimănui, fără nimic. Pentru toate acestea, el nu ne este casă, este doar o altă casă din care am plecat”, a fost mesajul postat de tânăra mămică ieri.

La rândul său, Răzvan Kovacs de la Insula Iubrii sezon 7 s-a simțit nevoit să ofere o replică. Asaltat cu întrebări legate de relația lor, acesta a filmat un clip pe care l-a postat, de asemenea, pe Instastory.

Soțul Emei a recunoscut că între ei a avut loc o ceartă și că au anumite lucruri de lămurit, dar a ținut să specifice că nu va face acest lucru în spațiul public.

„În primul rând vreau să vă mulțumesc tuturor pentru mesajele pe care mi le-ați dat. Vreau să vă zic că sunt bine. Da, clar există ceva ce ar trebui să fac, dar cu siguranță nu în spațiul public. Nu există că dacă îmi scrie o publicație sau o emisiune, eu o să intru în direct să vă explic despre ce este vorba sau ce s-a întâmplat între mine și Ema”, a spus Răzvan de la Insula Iubirii sezon 7 pe contul lui de pe rețelele sociale.

În plus, câteva momente mai târziu, el a distribuit o captură de ecran cu o discuție între el și un prieten cu descrierea „Prieten nu e ăla care te sună zilnic! Prieten e ăla care îți dă un mesaj când toți mănâncă ... despre tine”.

În fotografie se observă schimbul lor de replici în care prietenul lui îl întreabă dacă este bine.

„Da mulțumesc de întrebare”, a fost răspunsul scurt al fostului concurent de la Insula Iubirii sezon 7.

Sigur? Așa doborât nu te-am văzut niciodată și să nu uităm că te-am scos din șanț după ce te-ai dat peste cap. Oricum dacă ai nevoie să vorbești cu cineva, sau eu știu, dă un semn, la orice oră”, a mai fost remarca prietenului lui Răzvan.

Vestea că Răzvan și Ema s-ar fi despărțit i-a luat prin surprindere pe internauți. Deși cei doi au avut mereu o relație cu suișuri și coborâșuri, în ultima perioadă păreau extrem de fericiți. Recent, ei s-au mutat și în propria lor casă.