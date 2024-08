Romeo și Răzvan pun capăt rivalității. Ispita îl numește acum pe fostul concurent „șeful insulei”

Rivalitatea dintre ispita Romeo și concurentul sezonului 7 Insula Iubirii, Răzvan, a ajuns la final! Iată ce au postat în mediul online și cum i-a uimit pe telespectatori.

Rivalitatea dintre ispita Romeo și concurentul din sezonul 7 Insula Iubirii, Răzvan Kovacs, a fost vizibilă încă de la primele episoade și s-a menținut pe tot parcursul întregului sezon.

Răzvan Kovacs a venit la Insula Iubirii sezonul 7 alături de Ema, cea care între timp i-a devenit soție și i-a dăruit un copil.

Cei doi s-au înscris în emisiune pentru a-și testa relația, Răzvan fiind cel care a picat în ispită.

Cu toate acestea, Ema s-a apropiat de ispita Romeo mai mult decât și-ar fi dorit Răzvan, iar de aici rivalitatea care deja exista între cei doi dinainte să ajungă pe insulă, s-a accentuat și mai tare.

Iată ce i-a dat de gol pe cei doi și de ce cred oamenii că au dat-o la pace după mai bine de un an de la difuzarea sezonului 7 Insula Iubirii!

Ispita Romeo și concurentul Răzvan din sezonul 7 Insula Iubirii pun capăt rivalității

Răzvan și Romeo și-au aruncat multe cuvinte grele în timpul emisiunii, iar după terminarea filmărilor concurentul l-ar fi blocat pe rețele sociale pe Romeo.

Deși cei doi au trecut prin multe situații dificile, acum se pare că s-a ajuns la gânduri mai bune.

Spre exemplu, aseară, 5 august 2024, pe profilul de Instagram al lui Romeo a apărut un InstaStory care a uimit pe toată lumea.

Ispita se afla la o terasă unde viziona cel mai nou episod din Insula Iubirii Sezonul 8 în care a apărut și Răzvan ca o surpriză pentru toată lumea. Concurentul din sezonul trecut a fost invitat pentru a-i distra pe concurenții acestui sezon, punându-le muzică și creându-le o atmosferă pe cinste.

Uimirea a venit atunci când ispita Romeo a fotografiat momentul în care Răzvan a apărut pe ecran și a ales să îl menționeze în InstaStory.

Deși toți telespectatorii știau că cei doi nu au avut niciodată o relație bună, cei doi se pare că au interacționat la vedere fără niciun fel de problemă.

Răzvan a republicat imaginea în care a fost menționat și a adăugat: „Apreciez admirația!”.

Ispita a răspuns imediat printr-o nouă republicare, adăugând „Șefu' insulei” și o inimioară.

Iată postarea!

De-a lungul timpului au apărut zvonuri potrivit cărora cei doi ar fi ajuns la o „bătaie”, lucru pe care Romeo l-a dezmințit în cadrul emisiunii Xtra Night Show în urmă cu aproape un an.

„Nu am avut niciun fel de contact cu Răzvan, nici măcar verbal după Insulă. Nu știu de ce el m-a blocat peste tot, pe rețelele de socializare. Eu chiar nu am o problemă cu el și aș putea să discut cu el, dar se pare că el are o altă părere și o respect. A fost un fake news și nu s-a întâmplat absolut nimic între noi”, a fost mesajul pe care Romeo Vasiloni l-a transmis clarificând totul.

