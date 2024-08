Interviurile Insula Iubirii, exclusiv în AntenaPLAY, din 29 august. Favoriții show-ului fenomen fac dezvăluiri după Marea Finală

Veste bună pentru fanii Insula Iubirii! Din 29 august 2024 încep intervirurile cu favoriții emisiunii, exclusiv în AntenaPLAY!

Insula Iubirii sezon 8 are Finala pe 28 august 2024, dar vine cu o veste bună pentru fanii celui mai dur test al fidelității! Emisiunea continuă în AntenaPLAY și după Marea Finală, cu o serie de interviuri în care concurenții din sezonul 8 vorbesc despre experiența trăită în aventura thailandeză și nu numai.

Cei care au participat în sezonul 8 Insula Iubirii revin într-o serie de interviuri în care retrăiesc momente din cadrul show-ului, mărturisesc ce a însemnat pentru ei experiența Insula Iubirii și cum li s-a schimbat viața din acel punct, care au fost lecțiile pe care le-au învățat și cum a contribuit participarea la emisiune la evoluția lor până în prezent.

Insula Iubirii continuă în AntenaPLAY! Interviuri exclusive cu favoriții sezonului 8, din 29 august 2024

După Marea Finală din 28 august 2024, fanii Insula Iubirii pot vedea primele impresii ale concurenților din sezonul 8 Insula Iubirii despre Marea Finală, dar și ce concluzii au tras după cele 21 de zile departe de partenerii lor.

Interviurile exclusive cu cei care au făcut parte din experiența celui mai dur test al fidelității vor fi vizionate exclusive în AntenaPLAY, secțiunea Interviurile Insula Iubirii. Publicul o să afle detalii neștiute din culisele Finalei de la concurenții acestui sezon, dar și cum le-a schimbat viața participarea la emisiune.

Cele mai picante informații ale testului de fidelitate vor fi spuse, fără ezitare, de către cuplurile din sezonul 8 Insula Iubirii. Stai cu ochii pe AntenaPLAY pentru a fi primul care vizionează interviurile exclusive ce vor apărea după Marea Finală din 28 august 2024.

Interviurile Insula Iubirii se văd în AntenaPLAY începând cu 29 august 2024.

Pornind de la premisa#cineiubeştenulasă, Insula Iubirii a scos la iveală noi adevăruri dramatice şi a invitat cuplurile curajoase să trăiască experienţa vieţii lor, în cadrul reality show-ului care a schimbat destinele multor perechi de îndrăgostiţi.

Reality show-ul ajuns la al optulea sezon, Insula Iubirii, a devenit un adevărat fenomen la nivelul întregii ţari şi nu numai şi a generat un val de evenimente încă de la lansarea sezonului.

„Sezonul acesta am fost surprinşi de amploarea pe care a luat-o fenomenul, pentru că deja îi putem spune aşa, Insula Iubirii. Am spus încă de când ne-am întors de la filmări, din Thailanda, că acest sezon va aduce în prim plan lucruri care nu s-au mai văzut niciodată pe Insulă, aşa că şi noi am decis să facem lucruri pe care nu le mai făcusem până acum”, a spus Radu Vâlcan.

