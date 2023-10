Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Alin Simoiu a spus ce s-a întâmplat între el și Bianca Girucă când s-au văzut în club

Ispita Alin Simoiu a vorbit la Interviurile Insula Iubirii sezonul 7 despre întâlnirile pe care le-a avut cu Bianca Giurcă, după emisiunea Insula Iubirii. Tânărul a mărturisit că s-au văzut întâmplător într-un club la Constanța, dar și într-un club în București.

Alin Simoiu a vorbit despre rolul de ispită, precizând că la Insula Iubirii și-a dort să fie sincer și nu să-i facă rău Biancăi, sau să o despartă de Marius.

Alin a povestit că după interviul de 6 luni, el și Bianca s-au mai întâlnit întâmplător în club, unde au interacționat fugitiv.

Alin Simoiu a făcut dezvăluiri la Interviurile Insula Iubirii sezonul 7. Ce a spus despre Bianca Giurcă

„Până în interviul de 6 luni noi ne-am văzut o dată. Am stat de vorbă 2 ore. Am încercat să o ajut și să o sprijin pentru că era foarte demoralizată. M-am mai întâlnit apoi cu Bianca la mare. A ajuns sâmbătă seara în club, erau și alte persoane de la Insulă. Pe la 3 și jumătate am mers să-i salut. Am întrebat-o pe Bianca cum se simte, dacă e ok. Mi-a spus că da, e bine, că o să vorbim cu altă ocazie despre asta. Am mers spre dimineață și am mâncat apoi cu ea și prietenele ei, la invitația unei prietene de-ale ei. Am stat 20 de minute”, a povestit Alin Simoiu la Interviurile Insula Iubirii sezonul 7, produs exclusiv AntenaPLAY.

„A fost pură întâmplare și întâlnirea de la Constanța și cea de la București”, a mai spus Alin, precizând că în cadrul celei mai recente întâlniri cu Bianca, într-un club din București fata i-a mulțumit pentru tot ce s-a ântâmplat pentru că „ a văzut și a descoperit că poate avea noi orizonturi după toată experiența” de la Insula Iubirii.

„Bianca e o femeie frumoasă, suferea foarte des, eu am empatizat mult cu situația Biancăi. am vrut pur și simplu să o ajut. Cred că de Bianca m-am atașat. Știam că va suferi foarte mult după despărțirea cu Marius. Am fost dispus să o ajut după emisiune cu orice mi-ar cere. O singură dată mi-a zis să o ajut cu o postare, să nu interpreteze lumea”, a mai mărturisit Alin Simoiu în cadrul interviului exclusiv din AntenaPLAY.

