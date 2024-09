Ispita Mădălina de la Insula Iubirii anunță că ea și Dani s-au despărțit. Ce a transmis după ce a dat de înțeles că e însărcinată

Ispita Mădălina de la Insula Iubirii, sezonul 8 a anunțat că relația ei cu Dani Boy s-a încheiat. Tânăra a dat vestea în mediul online, dar nu a oferit mai multe detalii.

În urmă cu câteva zile, ispita Mădălina și Dani Boy de la Insula Iubirii, sezonul 8 au luat internauții prin surprindere dând de înțeles că așteaptă un copil împreună. Într-un live al Daianei, cei doi au vorbit despre o posibilă sarcină. Deși au fost întrebați dacă glumesc, ambii au lăsat loc de interpretări. Acum, ispita Mădălina anunță că relația lor s-a încheiat.

Ispita Mădălin și Dani de la Insula Iubirii, sezonul 8 s-au despărțit. Ce a spus fata în mediul online

După ce s-au întors de la Insula Iubirii, sezonul 8 în calitate de cuplu, ispita Mădălin și Dani sunt extrem de activi în mediul online. Fiecare că apareau împreună, sau separat, aceștia au păstrat legătura cu fanii reality show-ului care acum au devenit urmăritorii lor fideli.

Internauți își doresc să fie la curent cu fiecare eveniment din viața cuplului controversat format în emisiune. Mai ales că nici relația lor nu a avut un parcus mai liniștit.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezon 8. Ispita Mădălina, dezvăluiri cu lacrimi în ochi despre relația cu Dani. Cum se înțeleg acum

Astfel, într-o sesiune de Întrebări și Răspunsuri organizată de ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 pe contul ei de Instagram a dezvăluit că ea și Dani s-au despărțit. Potrivit declarațiilor sale, relația lor s-a încheiat, la doar câteva luni după ce s-au întors acasă

„Nu, nu mai suntem împreună”, a fost răspunsul ispitei Mădălina la întrebarea „Mai ești cu Dani?”, pe care i-a adresat-o un internaut.

Urmăritorii ei au mai vrut să afle dacă, într-adevăr, ea și Dani așteaptau un copil împreună. Mădălina a pun punct speculațiilor și a infirmat că e gravidă. De asemenea, a explicat că totul a fost doar o glumă, care a ajuns prea departe.

„Alții spun că deja ești însărcinată”, i-a scris cineva ispitei.

„A fost o glumă care a ajuns prea departe. Am repetat și în live-uri că nu sunt”, a confirmat ea, din nou.

Recent, într-un interviu acordat exclusiv pentru Interviurile Insula Iubirii, ispita Mădălina recunoște că relația ei cu Dani a avut probleme și că, la acel moment, nu putea vedea un viitor cu el.

Ispita Mădălina și Dani au plecat împreună de la Insula Iubirii, sezonul 8

La ceremonia focului de pe 28 august 2024, Dani a declarat că Mădălina este persoana de care are nevoie în viața lui. Mai mult, concurentul nu și-a asumat relația cu ea, ci a susținut că se află într-o cunoaștere.

După o discuție emoționantă, Radu Vâlcan i-a pus să ia o decizie importantă: „A venit momentul. Te întreb pe tine Mădălina, ai venit aici pe Insula Iubirii singură, ca o ispită, vrei să pleci singură, exact cum ai venit, sau alături de Dani?”.

Ispita feminină a mărturisit că vrea să părăsească Thailanda alături de Dani. Surpriza a venit din partea concurentului.

„Prima dată am dat un răspuns, nu știu dacă îl știi. Am zis că vreau să plec cu ea, dar nu împreună. Dacă acum mi-ai pus aceeași întrebare din nou, clar da, vreau să părăsesc insula cu Mădă, dar aș vrea să mai am ocazia să mai vorbesc cu Maria, măcar o oră”, a fost răspunsul dat de Dani.

Citește și: Insula Iubirii, sezonul 8. Cum au apărut Dani și ispita Mădălina la difuzarea Finalei. Nu s-au ferit de ochii fanilor

Viața lui Dani s-a schimbat complet după ce a părăsit Insula Iubirii sezonul 8 alături de ispita Mădălina și au contiuat relația în țară. Însă, la doar două săptămâni, băiatul a înșelat-o.

„Nu am trecut niciodată peste trădare, nu concep așa ceva, însă pentru că a ieșit dintr-o relație de cinci ani și jumătate am zis că nici el nu știe ce se întâmplă cu viața lui. Am încercat cumva să-i găsesc scuze”, a povestit ispita Mădălina la acel moment.

„Atunci mi-am dat seama că sentimentele mele pentru Mădă sunt reale”, a spus și Dani.