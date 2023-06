Interviurile Insula Iubirii. Teodora Marcu, adevărul despre momentul în care a rămas gravidă. Cum se înțeleg ea și Alex | EXCLUSIV

Seria "Interviurile Insula Iubirii" - cu participanți din sezoanele anterioare ale show-ului - continuă cu un interviu exclusiv oferit de Teodora și Alex Marcu pentru Antena 1 și AntenaPLAY. Cei doi au venit logodiți în sezonul 6, însă la bonfire-ul final Teodora a decis că vor pleca despărțiți, după o apropiere cu ispita Ali Habron.

Teodora și Alex Marcu, relație controversată la Insula Iubirii, sezonul 6

Teodora și Alex s-au împăcat la întoarcerea în țară, au devenit părinți și au făcut și nunta. Astăzi, soții Marcu retrăiesc momente din cadrul show-ului și dezvăluie cum s-a schimbat relația lor după experiența Insula Iubirii și ce lecții au învățat o dată cu participarea la show.

„Este cel mai dur test, este cea mai valoroasă experiență, este testul suprem și un duș rece”, mărturisește Alex la un an după participarea la cel mai dur test al fidelității din România, Insula Iubirii.

Interviurile Iubirii, disponibile exclusiv pe Antena 1 și AntenaPLAY

Deschiși, el și Teo au oferit detalii despre felul în care a evoluat relația lor de la întoarcerea din Thailanda, dar au și clarificat unul din cele mai controversate evenimente de după Insula - sarcina Teodorei.

"Eu am crezut, când am ajuns acasă, că am rămas însărcinată acolo, când am ajuns în primele zile. După am aflat că mult mai devreme. Cred că Insula Iubirii poate schimba destine", a mărturisit Teodora, care a adăugat că îi priește rolul de mămică: "E frumos să fii părinte. Mie-mi place și mai vreau unul."

Deși le-a pus relația la grea încercare, soții Marcu au ajuns să creadă că Insula Iubirii poate fi un ajutor pentru cupluri. Pe ei i-a făcut să-și depășească fricile și să-și tolereze mai bine defectele.

"Ca să fac o predicție legată de viitorul sezon, cred că o să fie rupere și la propriu și la figurat", a încheiat Alex Marcu.

Noul sezon Insula Iubirii are premiera pe 22 și 23 iunie și va fi difuzat în fiecare joi și vineri, de la 20:30, pe Antena 1 și Antena PLAY.

Seria de 6 episoade exclusive "Interviurile Insula Iubirii" continuă, iar după Hamude Kilani (sezonul 2) și Teodora și Alex Marcu (sezonul 6) urmează să fim părtașii unor dezvăluiri nebănuite de la Sebastian Dascălu (sezonul 6), Cristina Nimereală (sezonul 6), Rareș Panțiru (sezonul 6) și Cerasela Iacob (sezonul 6).

