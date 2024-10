Ispita Marcel, mai pregătit ca niciodată de pasul cel mare alături de Armina. „Maluma” visează la căsătorie și copil „la pachet”

Ispita Marcel, mai pregătit ca niciodată de nuntă și copil. Ce a declarat despre viitorul pe care îl vrea alături de Armina!

După ce au apărut mai multe zvonuri conform cărora ispita Marcel Andrei și iubita lui Armina și-ar fi făcut deja planurile de nuntă, acesta a decis să recunoască în cele din urmă faptul că este adevărat.

Cei doi au o relație pe care mulți internauți au pus-o la îndoială, mai ales după ce fosta concurentă, Maria Covașa, a dezvăluit în mod public faptul că bărbatul a căutat-o, deși acesta era deja într-o relație cu Armina.

Iată cum a motivat Marcel gestul nepotrivit și ce spune despre planurile de viitor alături de Armina!

Ispita Marcel a cumpărat inelul de logodna pentru Armina!

Invitat în cadrul unui interviu acordat pentru unica.ro, Marcel a vorbit atât despre ceea ce s-a întâmplat între el și Maria Covașa după difuzarea sezonului 8 Insula Iubirii, cât și despre planurile de viitor pe care le are cu Armina.

Iată cum a motivat gestul de a o căuta pe fosta concurentă în timp ce era împreună cu Armina, actuala iubită și viitoarea lui soție:

„A fost o chestie. Am sunat să întreb ceva. Atâta tot. dar nu să înşel în sensul ăla. Am sunat o femeie, cu care nu am fost într-o relație, după ce am fost la reality-show. Şi în perioada aia i-am sunat şi pe prietenii mei ispite pentru că eram şocat de cât hate mi-am luat.

Mi-am zis că bă, ce-am făcut, n-am dat în cap nimănui, nu am fost pus într-o postură aiurea, adică de unde vine atâta hate. Mi-au venit un milion de comentarii negative. Și atunci i-am sunat pe toţi şi cu asta am gafat-o. Şi chiar mi-a părut rău, că nu mă aşteptam ca după ea să vină şi să spună că am sunat-o. De când sunt impreună cu Armina oficial, nu am gafat-o să înşel.”

Se pare că bărbatul a uitat complet de sentimentele pe care le-a avut pentru Maria, pentru că acum gândul lui este doar la căsătoria cu Armina și la momentul în care va deveni tătic.

„Da, este adevărat că avem planuri de căsătorie, dar n-am vrut să ne grăbim. Urmează niște proiecte și trebuie să văd cum gestionez situația. Vreau ca totul să fie un pachet – și căsătorie, și copil” a mai dezvăluit Marcel pentru sursa citată anterior.

Cât despre frumoasa lui parteneră, Marcel a avut doar cuvinte de laudă, motivând ce l-a cucerit cu adevărat:

„Mi-a plăcut că are coloană vertebrală și nu dă nas la nimeni. Ieși cu ea în oraș şi se uită cineva la ea. Ea nu stă să zâmbească. Iar eu am mai avut peripeţii cu genul ăsta de femei, care dădeau nas cu mine de faţă altor bărbaţi. Ea nu este o femeie abordabilă”

