Ispita Teo Costache din sezonul 8 Insula Iubirii are o nouă iubită. Cum au fost surprinși cei doi la un eveniment | Exclusiv

Teo Costache din sezonul 8 Insula Iubirii nu mai este singur! Ispita s-a afișat cu noua sa iubită, o tânără șatenă.

A1.ro a intrat în posesia unor imagini cu ispita Teo și noua lui iubită, participând la un eveniment privat.

Teo Costache, devenit cunoscut în spațiul public prin prisma participării sale în calitate de ispită la Insula Iubirii szonul 8, iubește din nou. Ispita s-a afișat recent la un eveniment cu noua se iubită, o tânără șatenă.

Teo Costache iubește din nou. Cum arată noua sa iubită

Teo și iubita lui au participat în calitate de invitați la o nuntă. Tânăra a purtat o rochie cu un decolteu adânc, care i-a pus silueta și formele de invidiat în evidență.

Teo a fost foarte zâmbitor în compania femeii care l-a cucerit. Cu umerii goi și părul buclat, iubita lui Teo a strălucit la eveniment. Te a purtat o cămașă neagră.

În mediul online Teo nu s-a afișat încă alături de noua sa iubită.

De ce s-a înscris Teodor Costache la Insula Iubirii sezonul 8

Teodor Costache s-a numărat printre cele mai îndrăgite și apreciate ispite masculine de la Insula Iubirii sezonul 8. Acesta a pășit în Thailanda cu o experiență vastă în arta seducției.

Tânărul a dezvăluit că, de-a lungul timpului, a „furat” o mulțime de domnișoare din brațele partenerilor. Așadar, scopul său pe insulă a fost să le testeze pe concurente, ajutându-le să descopere dacă sunt sau nu în relația potrivită.

În seria Interviurile Insula Iubirii, sezon 8, ispita Teo a vorbit sincer despre experiența sa cu Iustina. Băiatul a recunoscut că a pus ochii pe partenera lui Cornel încă de la prima ceremonie și nu s-a ferit să facă pași spre ea. Mai mult decât atât, ispitsa Teo susține că și Iustina l-a plăcut pe ea, dar a ales să se complacă în situația cu Cornel.

„Da, mi-am dat voie pe Insulă să mă îndrept către o singură persoană, după cum s-a văzut și mi s-a părut normal ceea ce am făcut și m-am îndreptat către aceea. Iustina e foarte rebelă și în același timp îmi oferea foarte multă energie mie, dar a fost de foarte multe ori neasumată. Nu mi-a plăcut că l-a denigrat de foarte multe ori pe Cornel și apoi am relizat că din moment ce tu îți denigrezi partenerul de viață, o poți face și cu următorul și asta m-a dat înapoi

Încă din prima seară, de la ceremonie mi-a atras atenția Iustina. În primul rând m-a atras înălțimea, pentru că și eu sunt o persoană înaltă, apoi ochii. Mă simțeam bine alături de Iustina, mi-am dorit să o cunosc mai mult de atât, dar am realizat că ea chiar îl iubea pe Cornel”, a declarat ispita Teo.

Legat de celebrul compliment prin care Iustina l-a asemănat cu o bombonică, Teo a mărturisit că l-a impresionat extrem de tare.

„Nu am primit niciodată un astfel de compliment. A fost ceva mai special pentru mine și chiar mi-a rămas în minte pentru totdeauna.

Ispita de la Insula Iubirii, sezonul 8 este de părere că Iustina l-a plăcut mai multe pe el decât pe Alin, însă nu și-a asumat faptul că simte atracție față de el. „Am fost încântat să vad anumite scene în preajma ei, chiar m-au trecut câțiva fiori și mi-am amintiti de toate momentele petrecute, dar pe parcursul emisiunii, pe care am văzut-o de acasă, mi-am dat seama că în testimonialele ei, se contazicea singură. Consider că ea trebuia să își asume de la început că are o atracție față de mine. Cum și eu am recunoscut. Consider că nu am fost doar un instrument pentru ea, a fost atracție între noi doi și am simțit că mă place”, a mai adăugat acesta.