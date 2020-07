Mirela Baniaș de la Insula iubirii a dat marea veste pentru fani! Anunțul făcut pe Facebook: „Sunt așa de fericită”

Deși mulți au fost sceptici în privința relației lor, iată totuși că adevărul este cu totul altul!

Timpul a trecut și iată că recent Mirela Baniaș a dat marea veste, ce i-a uimit pe fani.

„Sunt asa de fericita.

Azi sărbătorim 1 an de căsătorie

– Nunta de hârtie-

Se spune că în primul an, căsnicia se poate rupe cel mai uşor. Tocmai de aceea ma bucur ca am trecut de un an cu bine și cu multa înțelepciune și dragoste.

#lovemyhusband❤️”, a scris Mirela Baniaș de la „Insula iubirii”, pe pagina sa de Facebook.

Așa cum era de așteptat, postarea a făcut senzație și a adunat mai bine de o mie de Like-uri. Fosta concurentă a demonstrat astfel că cel mai greu an din căsnicie sa a trecut și că gurile rele nu mai pot contesta acum faptul că bruneta are un mariaj fericit și stabil!