Răbufnire la Insula Iubirii: „Ce test mai e, dacă ne spunem ce să facem?”.Una dintre ispite, de urgenţă la spital în Thailanda

După doar 9 zile petrecute pe Insula Iubirii, s-au încălcat deja primele limite peste care nu se poate trece şi s-au luat primele decizii ce lovesc poate iremediabil cuplurile. Cea de-a cincea întâlnire de pe Insulă le va oferi protagoniştilor noi şanse de apropiere şi cunoaştere, dar totodată va scoate la iveală şi lucruri mai puţin ştiute.

Diseară, de la 20:30, la Antena 1, lucrurile iau o întorsătură neașteptată

Pe fete, întâlnirea le va purta într-un decor intim şi provocator, dându-le ocazia să petreacă o jumătate de zi în compania ispitei, la masaj thailandez – ocazia perfectă pentru a se relaxa, a da uitării tulburările din relaţie şi a se deschide tentaţiei pe deplin. „Chiar nu i-am pus nicio limită, el a încercat să îmi pună, dar i-am zis să se oprească, fiecare face ce vrea.

Cam multe limite! Ce test mai e, dacă ne spunem ce să facem?! Nu i-am permis niciodată să mă controleze!”. Cine va face dezvăluirea şocantă, telespectatorii vor putea afla urmărind cel mai nou episod Insula Iubirii, în această seară, de la 20:30, la Antena 1.

Tot diseară, telespectatorii vor fi martorii primului incident medical la Insula Iubirii. Pentru Alex şi Lavinia, Roxana şi Rareş, Antonela şi Sebastian şi Marie şi Rey, cea de-a noua zi petrecută în Thailanda le va oferi şansa unică de a se regăsi la Big Budha din Phuket, un aşezământ venerat de thailandezi şi unul dintre cele mai impresionante puncte de atracţie de pe Insulă.

O clipă de neatenţie însă, o va trimite pe Marie direct la spital: „M-am jucat cu o maimuţică, i-am dat de mâncare, dar când mi-a luat mâncarea, m-a şi muşcat. Categoric am avut o vină, că m-am dus spre ea. Fiind o muşcătură foarte superficială, am tratat-o ca atare, am primit prim-ajutor acolo, însă până la urmă am ajuns la spital pentru o schemă completă de tratament!”. Întregul moment va putea fi urmărit în această seară, de la 20:30, în cel mai nou episod Insula Iubirii la Antena 1.