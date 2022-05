Insula Iubirii sezonul 6. Alex a dezvăluit ce lucru „grav” a făcut față de mama lui, în trecut. Ce a recunoscut despre el

Episodul 6 din Insula Iubirii Plus, difuzat integral pe AntenaPlay, a scos la iveală noi detalii despre Alex, unul dintre cei șase concurenți care au venit în Thailanda pentru a-și testa relația. În cadrul unei discuții cu Sebastian, Rareș și ispitele feminine, soțul Teodorei a dezvăluit ce lucru „grav” a făcut față de mama sa, dar și cum reacționează atunci când se enervează.

Ce lucru „grav” a făcut Alex față de mama lui și ce alte dezvăluiri au mai ieșit la iveală în Episodul 6 din Insula Iubirii Plus, difuzat integral pe AntenaPlay

Episodul 6 din Insula Iubirii Plus, difuzat integral pe AntenaPlay, a scos la iveală un dialog surprinzător purtat de Alex cu ispitele și cu doi dintre concurenții de la Insula Iubiirii sezonul 6.

Atât ispitele, cât și Rareș și Sebastian, au dorit să afle mai multe detalii despre soțul Teodorei, care reușește mereu să stârnească noi și noi controverse. Discuția a avut loc la puțin timp după ce ispita Lavinia a mers în dormitorul lui Alex și cei doi au avut un schimb neașteptat de replici.

„Alex, ești răutăcios. Eu sunt rău asumat, tu nu. Sincer, eu încep să am dubii, mă duc cu gândul și la puțină psihopatie la tine, dar mai aștept puțin să ne cunoaștem. Cred că dacă te enervezi foarte tare nu ai discernământ și poți să faci lucruri care nu sunt ok. Pari genul de om care, dacă se enervează foarte tare, nu are discernământ”, a fost observația făcută de Sebastian, iubitul Cristinei de la Insula Iubirii sezonul 6.

„Păi, oricine se enervează. Am momente în care mă enervez și ard etape, dar cred că chestia asta se întâmplă pentru că vedeam la ai mei certuri și așa. Persoana care încearcă să intre într-un conflict cu mine deja mă deranjează. Se contrazice, nu o ia personal și cumva încearcă să mă ducă pe mine la nivelul ei de conștientizare. Și eu nu vreau”, a explicat soțul Teodorei.

Apoi, Alex a fost „chestionat” de ispite de la Insula Iubirii sezonul 6 cu privire la incidentul petrecut de curând, atunci când Lavinia s-a dus după el în dormitor și concurentul a fugit de ea. El a explicat ce s-a întâmplat atunci mai exact și ce l-a deranjat cu adevărat.

„M-a deranjat că a făcut aceeași pastilă cu mine. A venit blândă, înțelegătiare, blajină, să se apropie de sufletul meu pur și candid. Și când să discute și să înțeleagă...Iar s-a luat de mine! Total și fără sens. Și atunci am simțit că ăla e scopul ei. De acuma serios zic, gata. Nu mai vorbesc cu ea, oricât vrea să se supere și să spună orice vrea la testimoniale”, a zis Alex, extrem de ferm.

„A fost vreo situație în care ai reacționat fără discernământ?”, a fost o altă întrebare adresată de cei din jur.

„Maxim, din punctul ăsta de vedere, pot să vă zic că am ridicat tonul la maică-mea și îmi pare rău. Pentru că nu se ridică tonul la un părinte”, a zis soțul Teodorei de la Insula Iubirii sezonul 6.

Atunci, cei prezenți la discuția din casa Insula Iubirii sezonul 6 au întrebat imediat dacă totuși a ridicat tonul la o altă femeie decât mama lui.

„Păi da, dar la maică-mea e de o sută de mii de ori mai grav. Da, am ridicat tonul. Dacă îmi e ceva inconfortabil, decât să mă cert cu tine...Lasă-mă”, a zis Alex.

Ce alte detalii au mai ieșit la iveală la Insula Iubirii sezonul 6? Află totul urmărind Episodul 6 din Insula Iubirii Plus, difuzat pe AntenaPlay.

