Teo Costache și noua sa iubită s-au afișat în ipostaze extrem de tandre. Fosta ispită de la Insula Iubirii simte din nou magia dragostei, iar un rol important îl are partenera sa. Iată ce declarație de dragoste i-a făcut Milena!

După ce a participat la două sezoane ale emisiunii Insula Iubirii, 8 și 9, Teo Costache a rămas în atenția publicului, însă a preferat să își țină viața sentimentală departe de ochii curioșilor.

Deși nu a oferit prea multe detalii despre femeile din viața sa, se pare că lucrurile s-au schimbat în ultima perioadă. Fosta ispită trăiește o poveste de dragoste alături de Milena, o tânără cu care a început să se afișeze în mediul online.

Ce declarație de dragoste i-a făcut iubita lui Teo Costache de la Insula Iubirii

Primele imagini prin care Teo Costache și-a făcut publică relația au apărut în urmă cu câteva săptămâni, moment în care acesta a lăsat să se înțeleagă că există o persoană specială în viața lui.

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De atunci, fostul concurent nu a oferit prea multe informații despre povestea lor de iubire, însă iubita sa a atras recent atenția cu o postare dedicată partenerului.

Milena a publicat pe TikTok o fotografie în care apare în compania lui Teo Costache, iar mesajul care a însoțit imaginea a fost unul plin de romantism. Tânăra a ales câteva versuri dintr-o melodie cunoscută pentru a-și exprima sentimentele față de fosta ispită de la Insula Iubirii.

Postarea nu a trecut neobservată de internauți, care au reacționat rapid în secțiunea de comentarii.

În timp ce unii le-au transmis felicitări și au remarcat cât de bine se potrivesc, alții au avut o atitudine mai rezervată și au făcut referire la trecutul sentimental al lui Teo Costache.

„Este doar rândul tău!”, „Semănați foarte mult!” și „Sunteți superbi” sunt câteva dintre mesajele lăsate de urmăritori.

Ce spunea fosta ispită despre căsătorie

În urmă cu ceva timp, Teo Costache a oferit un interviu, în care a vorbit despre căsătorie. Acesta a explicat că în jurul vârstei de 28 de ani și-ar dori să aibă deja o soție și un copil.

Fosta ispită supremă de la Insula Iubirii a declarat că i-ar plăcea din suflet să fie un tată tânăr, astfel încât, atunci când copiii lui vor fi adolescenți, să poată merge cu ei la club.

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