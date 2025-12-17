Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9, Teo Costache, i-a transmis un mesaj Nabei Salem după ce a aflat că aceasta va fi concurentă la Survivor 2026.

Mesajul amuzant al ispitei Teo Costache pentru Naba Salem

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9 a acceptat acum provocarea Survivor și e pregătită să își testeze limitele în cel mai dur show de supraviețuire. Curajoasă, optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze, Naba Salem e acum pregătită de o nouă aventură.

Prietenii și apropiații Nabei și-au arătat imediat susținerea față de ea când au aflat că va concura la Survivor. Foste ispite de la Insula Iubirii sezonul 9 au încurajat-o și i-au transmis mesaje emoționante.

Ispita Teo Costache, una dintre cele mai râvnite ispite din sezonul 9 de Insula Iubirii, i-a transmis Nabei un mesaj amuzant.

„Ai să cerșești carnea de porc”, a fost mesajul ispitei Teo Cosmin pentru Naba Salem.

Naba și Teo s-au împrietenit după ce s-au încheiat filmările pentru Insula Iubirii sezonul 9 și au apărut împreună la mai multe evenimente. Concurenta Survivor a ținut să îi transmită și ea un mesaj lui Teo, spunându-i că îi va fi dor de el cât va fi plecată la Survivor.

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Două triburi sunt pregătite de confruntarea vieții lor – Faimoși și Războinici, iar fiecare dintre membrii lor așteaptă cu nerăbdare clipa în care vor porni spre Republica Dominicană.

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite!

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată!

