Antena Căutare
Home Survivor Stiri Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis

Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9, Teo Costache, i-a transmis un mesaj Nabei Salem după ce a aflat că aceasta va fi concurentă la Survivor 2026.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 17 Decembrie 2025, 14:51 | Actualizat Miercuri, 17 Decembrie 2025, 15:53
Galerie
Naba Salem este una dintre concurentele din echipa Faimoșilor la Survivor 2026. | Antena 1

Naba Salem este una dintre concurentele Survivor 2026 care face parte din echipa Faimoșilor.

Mesajul amuzant al ispitei Teo Costache pentru Naba Salem

Fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 9 a acceptat acum provocarea Survivor și e pregătită să își testeze limitele în cel mai dur show de supraviețuire. Curajoasă, optimistă și mereu cu zâmbetul pe buze, Naba Salem e acum pregătită de o nouă aventură.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce limite ar impune Naba dacă ar merge la Insula Iubirii într-un cuplu

Articolul continuă după reclamă

Prietenii și apropiații Nabei și-au arătat imediat susținerea față de ea când au aflat că va concura la Survivor. Foste ispite de la Insula Iubirii sezonul 9 au încurajat-o și i-au transmis mesaje emoționante.

Ispita Teo Costache, una dintre cele mai râvnite ispite din sezonul 9 de Insula Iubirii, i-a transmis Nabei un mesaj amuzant.

„Ai să cerșești carnea de porc”, a fost mesajul ispitei Teo Cosmin pentru Naba Salem.

Naba și Teo s-au împrietenit după ce s-au încheiat filmările pentru Insula Iubirii sezonul 9 și au apărut împreună la mai multe evenimente. Concurenta Survivor a ținut să îi transmită și ea un mesaj lui Teo, spunându-i că îi va fi dor de el cât va fi plecată la Survivor.

Citește și: Naba Salem s-a despărțit de viitorul ei soț, deși aveau nunta planificată. Ce a dezvăluita ispita de la Insula Iubirii sezonul 9

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Singurul format în care nevoile de bază devin doar amintiri ale confortului de acasă, în care fiecare zi reprezintă o provocare și orice probă o dovadă că nimic nu este imposibil. Show-ul care rescrie capacitatea oamenilor de a se adapta și de a lupta pentru supraviețuire! Reality show-ul care revine cu o nouă dimensiune, la Antena 1 și pe AntenaPLAY. Survivor – Faimoși vs Războinici începe din 9 ianuarie, aducându-le celor de acasă, trei ediții pe săptămână: vineri, sâmbătă și duminică!

Două triburi sunt pregătite de confruntarea vieții lor – Faimoși și Războinici, iar fiecare dintre membrii lor așteaptă cu nerăbdare clipa în care vor porni spre Republica Dominicană.

Primii concurenți prezentați sunt cei care fac parte din echipa roșie, cea a Faimoșilor, iar printre aceștia se regăsesc personalități din domenii extrem de diferite!

Conținutul lor din mediul online le-a adus notorietate, iar urmăritorii lor vor avea șansa să-i descopere și-n alt mod în următoarea perioadă! Yasmin Awad, Naba Salem și Ceanu intră în competiție cu gândul să arate că pot face performanță și de această dată!

colaj naba salem
+13
Mai multe fotografii

Citește și: Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie Cine este marea dragoste a lui Mircea Lucescu. Anunţul făcut de Neli Lucescu după 58 de ani de căsnicie
Observatornews.ro TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj TIR încărcat cu aproape 200 de porci, răsturnat pe un drum din Cluj
Antena 3 Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
Survivor începe din 9 ianuarie pe Antena 1 și în AntenaPLAY! Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu
De ce este folia de aluminiu ideală pentru congelarea alimentelor. Trucul pe care toate gospodinele îl știu Catine.ro
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Cine e și cum arată logodnica lui Adi Vasile, prezentatorul Survivor România 2026
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie”
Burak Yamantürk vorbește despre căsnicia cu Özge Özpirinçci: „Nu o las pe Ozge în bucătărie” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme într-o formă „debilitantă”. Ce au dezvăluit apropiații artistului
Noi informații despre starea de sănătate a lui Justin Timberlake după ce a fost diagnosticat cu boala Lyme... Elle
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt în public
Cum își făceau apariția Rodica Stănoiu și iubitul cu 50 de ani mai tânăr. Cum se comportau unul cu celălalt... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor
Cozonac cu umplutură de ciocolată și nuci. Desertul sărbătorilor cu miros cuceritor HelloTaste.ro
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și și-a schimbat declarația
Cazul Rodicăi Stănoiu devine tot mai ciudat. Ea va fi înmormântată a doua oară, nepoata a fost audiată și... Antena3.ro
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii
Cele mai frecvente întrebări Alexa în 2025. Ce curiozități au avut utilizatorii useit
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 18 decembrie 2025. Peștii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a
Marea bulibășeală: Nouă programă de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a Jurnalul
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt încă mici...
Roxana Nemeș renunță la bone pentru gemenii ei. Cum a ajuns la această decizie: Suntem 100% noi doi, cât sunt... Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete
Reacţia unei chinezoaice stabilite în Bacău: România este o ţară periculoasă pentru fete Observator
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient
Cum arde corpul tău grăsimea. Ce trebuie să știi pentru a slăbi eficient MediCOOL
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive
Choux-uri aperitiv cu avocado și somon afumat. Eleganță simplă pentru mese festive HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci
Testul oglinzii la bebeluși. Ce înseamnă și când ar trebui să îl faci DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului
The Game Awards 2025. Ce titlu a luat premiul pentru Cel mai bun joc al anului UseIT
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește
Rețeta de turtă dulce de la Martha Stewart. Ce ingrediente folosește Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x