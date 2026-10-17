Ispita Teo de la Insula Iubirii nu se mai ascunde! Aparițiile tot mai dese alături de noua iubită arată cât de îndrăgostit este

Ispita Teo de la Insula Iubirii pare să-și fi găsit fericirea în dragoste! Acesta apare tot mai des alături de noua iubită, iar imaginile publicate în ultima perioadă nu au trecut neobservate.

Ispita Teo de la Insula Iubirii nu mai e un bărbat singur | Antena 1

Teo de la Insula Iubirii pare să trăiască o frumoasă poveste de dragoste! Dacă până acum a preferat să fie discret când venea vorba despre viața personală, în ultima perioadă acesta apare tot mai des alături de noua iubită.

Ispita Teo de la Insula Iubirii nu se mai ascunde! Cât de îndrăgostit este de noua iubită

Până de curând, Teo de la Insula Iubirii nu s-a afișat alături de iubitele lui însă de câteva zile lucrurile par să se fi schimbat. În ultima perioadă, acesta apare tot mai des alături de noua iubită, iar imaginile publicate pe rețelele sociale au atras atenția fanilor.

Recent, fosta ispită supremă de la Insula Iubirii a publicat pe Instagram Story o fotografie în care apare alături de partenera sa. Amândoi poartă ochelari de soare și par să se bucure de momentul petrecut împreună.

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Un detaliu care nu a trecut neobservat este faptul că ispita de la Insula Iubirii a început să se afișeze cu iubita sa în urmă cu mai puțin de o săptămână. De atunci, pare că nu mai vrea să o țină departe de ochii fanilor.

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Dacă înainte a ales să păstreze discreția în privința relațiilor sale, acum Teo Costache pare mult mai deschis. Rămâne de văzut dacă fosta ispită de la Insula Iubirii va dezvălui mai multe despre noua iubită sau dacă va prefera să păstreze anumite momente doar pentru ei.

Ce spunea Teo Costache de la Insula Iubirii că îi lipsește, deși părea că are totul

Cu ceva vreme în urmă, Teo Costache a transmis un mesaj despre iubire, familie și lucrurile care contează cu adevărat în viață. Deși, din exterior, poate părea că are tot ce și-ar putea dori, ispita a vorbit despre dorința de a avea alături o persoană cu care să își construiască un viitor.

„Visul oricărui bărbat care a muncit o viață întreagă nu este să aibă totul... ci să aibă pentru cine să construiască totul. O soție pe care să o iubească și o familie la care să se întoarcă mereu”, a transmis Teo Costache.

Așadar, dincolo de reușitele personale și de lucrurile materiale, Teo Costache a vorbit despre dorința de a împărți bucuriile vieții cu cineva drag.

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