Antena Căutare
Home Insula Iubirii Stiri Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii, probleme cu legea în Cuba. Ce I s-a întâmplat tânărului în vacanță

Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii, probleme cu legea în Cuba. Ce I s-a întâmplat tânărului în vacanță

Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, se bucură de o vacanță inedită în Cuba alături de o domnișoară misterioasă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 12:19 | Actualizat Miercuri, 28 Ianuarie 2026, 12:55
Galerie
Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a confruntat cu probleme cu legea în timpul vacanței sale din Cuba. | Antena 1

Teo Costache a plecat în vacanță în Cuba pentru a se relaxa, dar a întâmpinat probleme care i-au dat planurile peste cap.

Teo Costache, săltat de poliție în vacanță în Cuba

Celebra ispită masculină de la Insula Iubirii a trecut prin clipe grele după ce a fost oprit de oamenii legii. Teo Costache este unul dintre cei mai îndrăgiți bărbați dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, fiind un tânăr râvnit de multe femei.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

Articolul continuă după reclamă

În timpul emisiunii, el nu i-a atras atenția doar Elei în sezonul 9 de Insula Iubirii, ci și telespectatoarelor care le-au urmărit povestea cu sufletul la gură. Cu un zâmbet fermecător și un fizic de invidiat, Teo are succes la domnișoare.

După ce a ajuns în România și relația cu Ela s-a terminat, el a decis să se focuseze mai mult pe afacerile sale și pe dezvoltare personală. Tânărul a avut o perioadă stresantă în care munca a fost principalul lui scop și a decis să plece într-o vacanță pentru a se odihni și relaxa.

Teo Costache a ales o destinație de vacanță de-a dreptul inedită, dar nu s-a putut bucura din plin. El a mărturisit pe rețelele de socializare de ce nu se mândrește cu alegerea făcută.

Citește și: Cum arată părinții lui Teo Costache de la Insula Iubirii. Sora isptei este de o frumuse e răpitoare

„Dacă vreți să plecați în vacanță, „Cuba” e prima pe care nu o recomand, una dintre mai proaste experiențe de care am avut parte. Oamenii sunt zeloși, comuniști, înapoiați, se uită la tine cât mănânci, se uită la tine să nu cumva să-ți mai adaugi în plus mâncare, iar fiecare caută să te păcălească; nu mai zic că la restaurantele à la carte, când vrei să faci rezervare, îți spun că nu sunt locuri, dar dacă intri în restaurant sunt doar două mese ocupate, iar mâncarea este cea mai prost calitativă. Eu, din cauza celor de la hotel, am ajuns să stau o noapte la poliție, pentru că am ridicat drona timp de 2 minute, iar asta era interzis, lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”, a transmis Teo Costache pe Insta Story.

Regulile stricte din Cuba au dus la probleme cu legea fără ca Teo să poată prevedea ce avea să se întâmple. El a ridicat drona pentru a filma câteva cadre în locațiile inedite pe care le-a vizitat, dar oamenii legii și-au făcut imediat apariția și l-au avertizat în privința legilor lor.

Revoltat din cauza regulilor pe care nu le știa, Teo a ajuns să petreacă o noapte în arestul poliției din cauza unui lucru aparent banal. Acum tânărul s-a învățat minte și probabil o să se documenteze mult mai bine înainte de a pleca într-o nouă destinație exotică.

colaj teo costache
+11
Mai multe fotografii

Citește și: Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis

Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat Cauza accidentului din Timiș, descoperită. Unul dintre cei trei supraviețuitori a povestit ce s-a întâmplat
Observatornews.ro Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul Supravieţuitor al accidentului din Timiş: S-a activat "lane assistance", iar şoferul a pierdut controlul
Antena 3 Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța Angajatul care a primit, din greșeală, 330 de salarii, după care și-a dat demisia, poate păstra banii, a decis instanța

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
Răzvan Kovacs de la Insula Iubirii, intens criticat după anunțul despărțirii de Ema. Tânărul a răbufnit
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale
5 K-drame care îți amintesc că viața este frumoasă. Ce să adaugi pe lista ta de seriale Catine.ro
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute despre relația lor
Primele declarații ale Emei Oprișan de la Insula Iubirii după despărțirea de Răzvan Kovacs. Detalii neștiute...
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon
Hazar Ergüçlü vorbește despre rolul care i-a schimbat viața. Actrița revine într-un nou sezon Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD
Ilie Bolojan a recunoscut pentru prima dată că nu exclude un guvern minoritar, fără PSD Libertatea.ro
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum”
Cu ce a ajuns să se ocupe singura femeia care i-a fost soție lui Ion Țiriac: „E prietena mea și acum” AntenaSport
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest surprinzător a făcut aceasta la Paris. Foto
Victoria Beckham, prima apariție publică după declarațiile controversate făcute de fiul ei, Brooklyn. Ce gest... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an
Norvegia și Suedia caută să angajeze români în diverse domenii. Salariile ajung la 46.644 de euro pe an Antena3.ro
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el
Samsung a dezvăluit un Galaxy Z Flip 7 special care nu poate fi cumpărat. Ce utilizatori au acces la el useit
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO
Gabriela Cristea arată senzațional după ce a slăbit! Și-a etalat silueta într-o fustă mini! – GALERIE FOTO BZI
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare
Un miliard de euro din PENSII s-ar putea duce la firmele „de casă” ale partidelor de la guvernare Jurnalul
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026
2 Februarie deschide Portalul Magic 2:2. Portalul Leului. Ultima strigare pentru a intra pe frecvența anului 2026 Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină
Coşmar de 370.000 €. A cumpărat casa visurilor, dar a aflat că un autobuz îi va trece prin grădină Observator
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare?
Sângerarea în timpul sarcinii: când este motiv de îngrijorare? MediCOOL
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel
Stroopwafels. Rețetă olandeză de vafe umplute cu caramel HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat UseIT
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă
Sucul verde pentru imunitate: beneficii, ingrediente și preparare rapidă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x