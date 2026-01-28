Ispita Teo Costache de la Insula Iubirii, probleme cu legea în Cuba. Ce I s-a întâmplat tânărului în vacanță

Teo Costache, ispita de la Insula Iubirii sezonul 9, se bucură de o vacanță inedită în Cuba alături de o domnișoară misterioasă.

Ispita de la Insula Iubirii sezonul 9 s-a confruntat cu probleme cu legea în timpul vacanței sale din Cuba. | Antena 1

Teo Costache a plecat în vacanță în Cuba pentru a se relaxa, dar a întâmpinat probleme care i-au dat planurile peste cap.

Teo Costache, săltat de poliție în vacanță în Cuba

Celebra ispită masculină de la Insula Iubirii a trecut prin clipe grele după ce a fost oprit de oamenii legii. Teo Costache este unul dintre cei mai îndrăgiți bărbați dintre ispitele masculine de la Insula Iubirii, fiind un tânăr râvnit de multe femei.

Citește și: Interviurile Insula Iubirii, sezonul 9. Ce s-a întâmplat, de fapt, după ce Teo și Ella au plecat de la bonfire-ul final

Articolul continuă după reclamă

În timpul emisiunii, el nu i-a atras atenția doar Elei în sezonul 9 de Insula Iubirii, ci și telespectatoarelor care le-au urmărit povestea cu sufletul la gură. Cu un zâmbet fermecător și un fizic de invidiat, Teo are succes la domnișoare.

După ce a ajuns în România și relația cu Ela s-a terminat, el a decis să se focuseze mai mult pe afacerile sale și pe dezvoltare personală. Tânărul a avut o perioadă stresantă în care munca a fost principalul lui scop și a decis să plece într-o vacanță pentru a se odihni și relaxa.

Teo Costache a ales o destinație de vacanță de-a dreptul inedită, dar nu s-a putut bucura din plin. El a mărturisit pe rețelele de socializare de ce nu se mândrește cu alegerea făcută.

Citește și: Cum arată părinții lui Teo Costache de la Insula Iubirii. Sora isptei este de o frumuse e răpitoare

„Dacă vreți să plecați în vacanță, „Cuba” e prima pe care nu o recomand, una dintre mai proaste experiențe de care am avut parte. Oamenii sunt zeloși, comuniști, înapoiați, se uită la tine cât mănânci, se uită la tine să nu cumva să-ți mai adaugi în plus mâncare, iar fiecare caută să te păcălească; nu mai zic că la restaurantele à la carte, când vrei să faci rezervare, îți spun că nu sunt locuri, dar dacă intri în restaurant sunt doar două mese ocupate, iar mâncarea este cea mai prost calitativă. Eu, din cauza celor de la hotel, am ajuns să stau o noapte la poliție, pentru că am ridicat drona timp de 2 minute, iar asta era interzis, lucru care nu mi-a fost adus la cunoștință”, a transmis Teo Costache pe Insta Story.

Regulile stricte din Cuba au dus la probleme cu legea fără ca Teo să poată prevedea ce avea să se întâmple. El a ridicat drona pentru a filma câteva cadre în locațiile inedite pe care le-a vizitat, dar oamenii legii și-au făcut imediat apariția și l-au avertizat în privința legilor lor.

Revoltat din cauza regulilor pe care nu le știa, Teo a ajuns să petreacă o noapte în arestul poliției din cauza unui lucru aparent banal. Acum tânărul s-a învățat minte și probabil o să se documenteze mult mai bine înainte de a pleca într-o nouă destinație exotică.

Citește și: Ispita Teo Costache, mesaj de susținere pentru Naba Salem, concurenta Survivor 2026. Ce i-a transmis