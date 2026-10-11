Ispita Teo de la Insula Iubirii s-a afișat cu iubita lui. Primele imagini cu cei doi împreună

Teo Costache de la Insula Iubirii are o nouă iubită! Fosta ispită masculină s-a afișat recent cu cea care i-a cucerit inima, iar postarea sa s-a viralizat rapid. Iată cum arată cei doi îndrăgostiți împreună!

Ispita Teo de la Insula Iubirii s-a afișat cu iubita lui | Instagram

Teo Costache este unul dintre cei mai cunoscuți foști participanți la Insula Iubirii. Acesta a făcut senzație atât în sezonul 8, cât și în sezonul 9, atunci când i-a „sucit” mințile Ellei Vișan.

Experiența s-a terminat pentru el, însă oamenii continuă să îl urmărească în mediul online. Tânărul are parte de foarte multe admiratoare, însă, din păcate, acestea ar cam trebui să își ia gândul, momentan, de la el, căci este puțin cam... „combinat”.

Teo Costache de la Insula Iubirii are iubită!

Insula Iubirii este unul dintre cele mai iubite show-uri de televiziune din România. Fiecare ediție în parte strânge în fața micilor ecrane o mulțime de telespectatori, motiv pentru care emisiunea a ajuns la sezonul cu numărul X.

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Teo Costache s-a afișat, recent, cu noua lui iubită. Fotografia a fost făcută într-un lift, iar melodia de pe fundal a vorbit perfect despre tipul relației dintre ei.

Acum este mai clar ca niciodată! Fosta ispită supremă nu mai este disponibilă pentru „colaborări” pe plan amoros.

Ce a spus fosta ispită despre căsătorie

Fosta ispită de la Insula Iubirii a vorbit despre căsătorie. Teo Costache a fost foarte direct în interviul pe care l-a acordat și a explicat cum își dorește să fie femeia pe care o va duce la altar.

De asemenea, a adus în discuție și ideea parternității. Tânărul a mărturisit că ar vrea să fie un tată tânăr, care să se bucure devreme de familie.

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