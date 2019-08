Teodora de la ”Insula Iubirii”, făcută praf de Mircea, ispita care i-a fost alături în Thailanda: ”Poartă o mască, e prefăcută!”

Mircea, ispita de la ”Insula Iubirii”, a vorbit despre Teodora, concurenta alături de care și-a petrecut mult timp și a oferit detalii neștiute de nimeni despre comportamentul ei.

Invitat în cadrul emisiunii Cool Summer Nights, de la Antena Stars, Mircea Radu a mărturisit că Teodora este o femeie care ar face orice pentru a fi pusă într-o lumină favorabilă, indiferent de situație.

"Nu vreau să fiu atât de rău. Teodora poartă o mască, e prefăcută, încrezută, are impresia că știe și cunoaște tot. Ea e o enciclopedie, astea sunt lucrurile urâte. Pe de altă parte, e umană, când vrea. Nu vreau să demolez, Teodora are și părți bune. Vrea să fie perfectă în fața televizoarelor, asta vrea să demonstreze tuturor. Când are momentele de liniște, când eram mai intimi, devenea Teodora mai plăcută. Eu vreau să fie o persoană naturală, simplă, nu o mască. Masca o să cadă, o să fii criticat. M-am simțit folosit de Teo, da, pentru că vrea să demonstreze ceva folosindu-mă pe mine. Ajunge la momentele în care mă critică și mă jignește.", a povestit Mircea, la Cool Summer Nights.





CONECTEAZA-TE CU INSULA IUBIRII

Subscribe pe 👉 Youtube

Like pe 👉 Facebook

Follow pe 👉 Instagram

​Afla noutati pe site 👉 Insula iubirii

🌴 💖 Vezi Insula Iubirii Sezonul 5 NECENZURAT pe AntenaPlay, aici ⏩ https://s.a1.ro/AOZq6st. Poţi urmări emisiunea LIVE sau episoade integrale, după difuzarea la TV. Intră acum!

🔵 INSTALEAZA APLICATIILE ANTENAPLAY

Android / iOS / Smart TV - Afla daca televizorul tau e compatibil

Like pe Facebook / Follow pe Instagram / Subscribe pe YouTube