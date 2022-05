Insula Iubirii | Sezonul 6, 23 mai 2022. Ispita Maria, de urgență la spital, după ce a fost mușcată de o maimuță!

În cel de-al șaptelea episod de la Insula Iubirii - sezonul 6 din 23 mai 2022, ispita Maria a fost mușcată de o maimuță și a fost nevoită să meargă la spital. „L-a început nu a fost agresivă, însă după ce mi-a luat mâncarea din mâna m-a mușcat. Am primit ajutor acolo, până am ajuns la spital. Când am ajuns s-a schimbat situația. M-a pus pe gânduri, dar sunt bine”, explică ispita Maria.

Luni, 23.05.2022, 16:15