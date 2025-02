Te cunosc de undeva Sezonul 21, 15 februarie 2025. Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu s-au transformat în Christina Aguilera - Show me how you burlesque

În episodul 1, din data de 15 februarie 2025 a emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 21, Bianca Purcărea și Cristina Ciobănașu s-au transformat în Christina Aguilera - „Show me how you burlesque”.

