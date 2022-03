Întrebări de Nerăspuns, episodul 2. Chef Sorin Bontea răspunde fără perdea la cele mai neașteptate întrebări, în timp ce gătește

Chef Sorin Bontea a spus că nu e gata de seria de întrebări capcană, dar știa că nu are încotro. Sorin Bontea se bucură că s-a trezit și e pregătit de o nouă zi plină de provocări.

Valul de întrebări a început, iar chef Bontea a dat cele mai rapide răspunsuri. El răspunde la întrebări la care nu s-a gândit niciodată că vor face parte dintr-un interviu și trebuie să folosească răspunsuri scurte și concise.

Î: Ți-e indiferent dacă cineva mănâncă din farfuria ta sau nu te deranjează?

R: Mi-e indiferent.

Î:Ești genul care lași apa să curgă tot timpul când speli vasele sau o pornești doar când clătești?

R: Curge tot timpul.

Î: Ce aduni în casă și nu arunci deși ar trebui să arunci?

R: Tot felul de ingrediente.

Î: Care e cel mai sofisticat aliment din frigiderul tău?

R: Cred că este brânza cu mucegai, ceva. Salam de Sibiu?

Î: Care e cel mai ciudat miros pe care l-ai simțit vreodată?

R: Stinky tofu.

Î: Care e cel mai dubios gust pe care l-ai simțit vreodată?

R: Stinky tofu.

Î: Care e locul special din casa ta unde se adună sacoșele?

R: Sub chiuvetă.

Î: Ce faci cu coșul de cumpărături de la supermarket după ce ți-ai dus produsele la casă și ți-ai terminat treaba cu el?

R: Îl las în parcare.

Î: Care e factura care te enervează cel mai mult când trebuie să o plătești?

R: Lumina.

Î: Dacă ai putea avea o superputere, care ar fi aceea?

R: Să zbor.

Î: Ce faci când te plictisești?

R: Dorm.

Î: Imaginează-ți că de câte ori ajungi pe platoul de filmare în boxe se aude de fiecare dată aceeași melodie. Care ar fi aceea?

R: Queen – You are the Champion.

Î: Care e bancul tău preferat?

R: Știi de ce este România foarte drăguță? Pentru că are foarte multe gropițe.

Î: Vorbești singur?

R: Foarte mult.

Î: Dacă ar fi să îți schimbi numele, cum ai vrea să te cheme?

R: Sandocan.

Î: Care e cel mai plictisitor sport?

R: Șahul.

Î: Spune-mi un cuvânt care nu îți place cum sună.

R: Nemilos.

Î: Care e cel mai ciudat vis pe care l-ai avut?

R: Am fost împușcat.

Î: Câte căni de cafea bei dimineața?

R: Una.

Î: Ce ai căutat ultima oară pe Google?

R: Stai să mă uit. Vremea.

Î: Care e cea mai mare slăbiciune a ta?

R: Mâncarea.

Î: Care e punctul tău forte?

R: Mâncarea.

Î: Ce te enervează?

R: Scărlătescu.

Î: Care e cel mai frumos compliment pe care l-ai primit de când apari la TV?

R: Că sunt mai frumos în realitate.

Î: Desert sau main dish?

R: Fel principal.

Î: Acru sau amar?

R: Amar.

Î: Savarină sau negresă?

R: Cu frișcă să fie.

Î: Care e momentul preferat al zilei?

R: Seara.

Î: Spune-mi un obiect pe care l-ai cumpărat anul ăsta și îți place foarte mult.

R: Barcă.

Î: Dacă s-ar face un film despre viața ta, ce actor ar juca rolul tău?

R: DiCaprio.

Î: Care e ultimul lucru pe care l-ai făcut din obligație?

R: Interviul ăsta.

