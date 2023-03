Întrebări de NErăspuns, episodul 17. Andreea Bălan a făcut turul casei sale. Cum arată locuința cântăreței

Concurenții America Express sunt invitați la emisiunea Întrebări de Nerăspuns. Andreea Bălan a deschis seria edițiilor speciale ale emisiunii de pe AntenaPLAY.

Emisiunea Întrebări de Nerăspuns este un produs exclusiv AntenaPLAY, unde vedetele răspund la cele mai inedite întrebări.

Andreea Bălan s-a lăsat filmată în locuința sa și a povestit care este colțul ei preferat din casă: „Colțul meu preferat din casă este acolo unde sunt poze cu amintirile noastre. O să mi le schimb pe parcurs, în funcție de amintirile pe care o să le mai facem”.

Pusă în situația de a-și descrie locuința, Andreea Bălan a răspuns: „Caldă, primitoare și cu energie pozitivă. Nu mi-ar plăcea să mă trezesc nicăieri în afară de acasă. Îmi place la mine acasă foarte mult”.

Citește și: Trei generații într-un singur videoclip. Andreea Bălan, fiicele, mama și bunica, clipe emoționante în casa vedetei

Andreea Bălan, răspunsuri inedite la Întrebări de NErăspuns

Iată câteva dintre întrebările la care a răspuns Andreea Bălan:

Î: Ce probă de la America Express nu ai mai repeta în ruptul capuluI?

R: Probele n-au fost grele. N-aș mai pleca de acasă din cauza dorului de fetițe.

Î: Ai fost fondatoarea unei bisericuțe la America Express. În viața de zi cu zi cum merge această strategie?

R: Cred că întotdeauna trebuie să ai o anumită strategie în orice faci. Cred că a fost foarte deșteaptă ideea de a face o bisericuuță pentru că așa ne-am susținut unii pe alții și am ajuns departe.

Î: Care este ticul tău verbal?

R: Gărgăriță.

Î: Finala împotriva echipei Bordea-Cortea ai fi putut să o câștigi dacă…

R: Dacă aveam picioarele mai lungi și alergam mai repede.

Î: Ce ai făcut a doua zi după ce te-ai întors de la America Express?

R: Am petrecut timp cu fetițele și cu mama și am plâns de recunoștință pentru tot ceea ce am.

Andreea Bălan a primit ca provocare să descrie printr-un singur cuvânt câțiva dintre colegii săi de la America Express: „Bordea- stresat. Cortea - ambițios. Puya - șmecher. Melinda - ambițioasă. Jean - haotic. Dinu…Nu, nu… fără discernământ”.

Citește și: Ce proprietăți deține Andreea Bălan, finalista de la America Express. Valoarea locuințelor ei, oglinda unei cariere de succes

Î: Cu ce te-a surprins Andreea Antonescu în America Express?

R: A fost o lecție de toleranță și de prietenie între noi pentru că e foarte important să te înțelegi bine și să fii în echilibru cu partenerul din concurs.

Î: Cel mai scump obiect pe care l-ai achiziționat recent?

R: O geantă.

Î: Ce factură te enervează când trebuie să o plătești și de ce

R: De gaze. La cât e casa asta gazele vin mult, dar ce să fac dacă n-am panouri solare?

Hai să vezi întregul episod pe AntenaPlay.

Citește și: Finala America Express, 22 martie 2023. Echipa Andre, accidentare în bucătărie. Cum s-a descurcat Scărlătescu la proba de gătit