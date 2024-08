Andreea Vasile şi Bogdan Albulescu, soţ şi soţie în serialul „Iubire cu parfum de lavandă”

Andreea Vasile şi Bogdan Albulescu formează un cuplu în „Iubire cu parfum de lavandă”, cel mai nou serial original semnat Ruxandra Ion şi produs de Dream Film Production pentru Antena 1.

În producţia care aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni maturi, prinşi între două lumi complet diferite, Andreea şi Bogdan îi vor interpreta pe Amalia şi Dinu Păun, două personaje importante în lumea satului din care fac parte.

Andreea Vasile şi Bogdan Albulescu sunt soţ şi soţie în „Iubire cu parfum de lavandă”, cel mai nou serial de la Antena 1

Absolventă a U.N.A.T.C. „I. L. Caragiale” din Bucureşti, promoţia 2008, Andreea Vasile a interpretat numeroase roluri în teatru, filme şi seriale precum: „Umbre”, „La urgenţă”, „Luna Verde”, „De ce eu?”, „Fixeur”, „Deschide ochii”, „Apostolul Bologa” sau „Nişte fete”. În Iubire cu parfum de lavandă, Andreea o va interpreta pe Amalia Păun, învăţătoarea satului şi prietenă din copilărie cu Anda (Michaela Prosan).

„Am afirmat dintotdeauna că cele mai interesante personaje sunt cele care n-au o singură dimensiune. Şi exact aşa am simţit personajul meu de la primele episoade. Un personaj care devine catalizator pentru propria-i viaţă, cât şi pentru a celor din jurul său. Un foarte bun observator al vieţii şi al oamenilor din jur, fără, însă, să rămână un contemplator, ci mai degrabă un personaj care acţionează constant. Un personaj care atunci când se bucură o face cu toată fiinţa, atunci când plânge, pare că o lume întreagă se prăbuşeşte, un personaj care e cât o poveste în sine sau ca viaţa însăşi!”, dezvăluie Andreea Vasile, despre rolul său în producţia Iubire cu parfum de lavandă.

Întrebată cum a primit propunerea, actriţa mai spune: „Când am aflat că vom incepe proiectul, primul gând a fost că voi începe, pentru prima dată, un maraton. Proiectul se întinde pe o perioadă suficient de lungă de timp încât să-ţi dea posibilitatea să dezvolţi personajul, să-l duci mai departe, să evoluezi odată cu el şi să-i oferi valenţe noi, dar, recunosc, tipul ăsta de proiect poate fi şi extrem de intimidant. Tocmai de asta l-am privit de la bun început ca pe un maraton, şi nu ca pe un sprint. Iar pentru maraton ai nevoie de disciplină, de rigoare, de un anumit tip de rezilienţă. Şi tare important la maratoane e să-ţi păstrezi prospetimea şi adevărul şi lumina si căutarea neîntinate pe toată durata cursei. Toată lumea porneşte cu entuziasm şi prospeţime, dar cred că e al naibii de important să le păstrezi aşa pe toată durata cursei. Dar, mai presus de orice, marea mea provocare într-un proiect de anvergura asta este să creez un personaj onest, cu trăiri felurite, un personaj care spune adevarul, un personaj viu, care să reprezinte o bucată de viaţă la care oamenii se vor uita. Şi pentru mine asta echivaleaza cu un anumit tip de căutare permanentă şi neîncetată a adevarului înainte de orice acrobaţie emoţională.

Alături de Andreea Vasile, în Iubire cu parfum de lavandă telespectatorii îl vor putea urmări pe Bogdan Albulescu, cunoscut publicului din Fructul Oprit, Aniela, State de România, Regina sau La bloc. Absolvent al U.N.A.T.C. “I.L.Caragiale” din București, specializarea Arta Actorului, Bogdan a jucat şi în filme precum Bucureşti, te iubesc, Ilegitim sau Madhouse, dar şi în numeroase piese de teatru. În serialul de la Antena 1, Bogdan îl va interpreta pe Dinu Păun, patronul magazinului şi al barului din sat, locul unde se află cele mai importante lucruri din comunitate.

„Am dezvoltat de-a lungul timpului un soi de instinct si câteodată pot spune chiar dinainte de casting dacă o sa-l iau sau nu. Dacă-mi place textul și mi se pare amuzant sau inteligent, dacă lucrez cu oameni interesanți și pasionați sunt deja semnale luminoase cât se poate de clare că am mari șanse să fac parte din proiect. Și mai e ceva; un sentiment pe care n-aș ști să-l descriu foarte exact. E un soi de bucurie calmă așa ca întoarcerea acasă. E o certitudine ca oamenii ăia au nevoie de mine așa cum și eu am de ei. Toate semnele astea au început sa se adune unul câte unul”, povesteşte Bogdan Albulescu despre participarea sa la castingul pentru rolul lui Dinu în Iubire cu parfum de lavandă.

„Mai întâi m-a sunat directorul de casting Domnica Cârciumaru, o veche prietenă și cel mai tare director de casting din România. Deși cele mai multe probe se dau în cerc restrâns de persoane, de data asta a fost diferit, pentru că am întrat și m-am trezit înconjurat. Doamna Ruxandra Ion venise la casting cu toată echipa. Ne revedem după ceva ani, dar mulți dintre prietenii mei erau acolo. Era ca și cum mă așteptau. Și apoi am descoperit că partenera mea urma să fie Andreea Vasile cu care mai lucrasem si de care ma leagă forte multe lucruri. E o actriță excepțională cu o minte brici cu puterea unui dragon și sensibilitatea unui copil. Semnele, cum ziceam. Și-mi era și foarte dor de serial; de repetiții de program de implicare. Așa că, da. Sunt Dinu, în “Iubire cu parfum de lavandă” . Soț, tatăl a doi copii, proprietar de bar in Podișor ocupat până peste cap cu afacerea și mai nou bântuit de secrete pe care le credea uitate și îngropate. Furtuna perfecta ce așteaptă să se întâmple!”, mai spune Bogdan.

Filmările sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar telespectatorii pot avea acces la imagini din culisele proiectului urmărind conturile oficiale de socializare ale serialului.