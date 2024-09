Juno și Cătălin Gheorghe, frați în Iubire cu parfum de lavandă. Juno, băiatul rău din serialul de la Antena 1

Juno și Cătălin Gheorghe completează distribuția noului serial original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, ce va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1.

Serialul aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni ce provin din medii complet diferite, dar care ajung să se îndrăgostească, în ciuda diferențelor sociale dintre ei. Cei doi vor da viață personajelor Sever (Rocky) și Traian Bălan, doi frați cu două caractere complet opuse și care nu au o relație tocmai bună.

Juno și Cătălin Gheorghe joacă în Iubire cu parfum de lavandă

Juno, pe numele său real Alex Stancu, este unul dintre tinerii artiși îndrăgiți de pe scena muzicală din România. Pasionat de muzică și de dans încă de la o vârstă fragedă, Juno este extrem de ambițios, perseverent și creativ, iar succesul nu a întârziat să apară și, de-a lungul timpului, a interpretat diferite roluri în cadrul unor seriale.

,,Proiectul acesta a venit spre mine ca o manifestare. Cu aproximativ o săptămână în urmă, i-am spus unui prieten ca îmi este tare dor să fiu pe un platou de filmare în cadrul unui serial, după care, la câteva zile distanță, într-o seară anume, am primit mesaj despre castingul pentru Iubire cu parfum de lavandă. A doua zi dimineață am mers la casting. Spre marea mea bucurie, îmi place mult de tot rolul, regăsesc în el multe dintre trăsăturile de caracter pe care le am în viața reală, iar asta îmi conferă o anume lejeritate în a intra în pielea personajului. Sunt foarte încântat de colectivul în care am ajuns, ne înțelegem foarte bine cu toții și simt ca am multe de învățat de la echipă; mă bucur și trăiesc din plin fiecare clipă petrecută aici și încerc să asimilez fiecare lucru la cel mai înalt nivel”, a declarat artistul care îl va interpreta pe Sever, un tânăr conflictual, care mereu le creează probleme celor din jur și care obține bani doar din afaceri ilegale, pentru că refuză să muncească.

Actorul Cătălin Gheorghe îi va da viață personajului Traian Bălan în Iubire cu parfum de lavandă, pădurar în sat. Traian se implică în organizarea diferitelor activități din sat și este Consilier la Primărie, dar are și grijă de fratele lui, Sever (Rocky), încă de mici copii, când au rămas orfani. Despre rolul din serial, Cătălin mărturisește: ,,Am fost invitat de Domnica Cîrciumaru la casting, iar întreg procesul a durat două zile și a fost foarte interesant, pentru că am fost pus în situația de a livra ceva ,,viu, plin de viață”, într-un timp foarte scurt. Se filmează la foc automat, iar asta mă determină să dau tot ce am mai bun si să fiu un actor profesionist”. Despre personaj, actorul povestește că: ,,Este un tip introvertit, deștept, îndrăgostit de natură și pe care viața l-a fortat să iubească solitudinea”.

Filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor continua să fie dezvăluite în perioada următoare.