Nume noi se alătură distribuției celui mai nou serial original semnat Ruxandra Ion și produs de Dream Film Production, Iubire cu parfum de lavandă, ce va putea fi urmărit, în curând, la Antena 1.

Darisian Luncanu și Iulia Barbu vor da viață personajelor Cristi și Mădălina Păun, copiii Amaliei Păun (Andreea Vasile) şi ai lui Dinu Păun (Bogdan Albulescu), în serialul ce aduce în prim plan o poveste originală de iubire, între doi oameni ce provin din medii complet diferite.

Nume noi se alătură serialului „Iubire cu parfum de lavandă”. Darisian Luncanu și Iulia Barbu fac parte din distribuție. Cine sunt cei doi actori

Absolvent al Facultății de Actorie, Darisian Luncanu şi-a adjudecat un loc în marea finală a celui de-al doisprezecelea sezon iUmor, unde a impresionat jurații cu un moment spectaculos, dar și cu cu energia și carisma de care a dat dovadă, iar acum telespectatorii îl pot revedea în serialul Iubire cu parfum de lavandă, unde interpretează rolul lui Cristi Păun.

„La un an distanță de terminarea facultății de actorie, Dumnezeu m-a binecuvântat cu acest proiect intitulat „Iubire cu parfum de lavandă", unde interpretez personajul Cristi Păun. Țin să menționez că este primul meu proiect de acest gen, în cadrul căruia am avut ocazia să cunosc oameni extraordinari în adevăratul sens al cuvântului. Dacă aș putea descrie până acum această experiență într-un singur cuvânt, acela ar fi "disciplină". Sper din tot sufletul ca procesul de descoperire a personajului, munca în echipă, răbdarea, devotamentul și perseverența mea față de acest proiect să fie văzute și pe micile ecrane, întrucât telespectatorii merită să se simtă cât mai aproape de povestea la care lucrăm”, a declarat Darisian.

Alături de tânărul actor, telespectatorii o pot urmări și pe Iulia Barbu, cunoscută din comedia romantică Lasă-mă, îmi place! Camera 609, care o va impersona pe Mădălina Păun: „Am fost super bucuroasă când am primit propunerea de a face parte din acest proiect. Îmi plac colegii mei, m-am reîntâlnit cu prieteni vechi, dar am cunoscut și oameni noi. Ador locația, culorile care ne înconjoară, parfumul de lavandă și, mai ales, limonada cu lavandă”, a mărturisit, încântată, micuța actriță. Despre rolul pe care l-a primit, Iulia a recunoscut că este o adevărată provocare să-l joace: „Personajul meu, Mădălina, vine cu provocări noi pentru mine, pe care sper să le trec cu bine. Cu toate acestea, eu și Mădălina avem un lucru în comun: ne dorim ca familia noastră să fie unită și fericită!”.

Actrița Andreea Vasile, pe care telespectatorii o vor urmări în Iubire cu parfum de lavandă în rolul Amaliei Păun, mama celoi doi copii, dezvăluie: ,,Darisian are o inteligență uluitoare, acompaniată de o viteză de reacție și de o înțelegere a anumitor situații, care, sunt convinsă, îi vor fi stâlpi de încredere pe drumul pe care și l-a ales. Iulia este un copil cum eu n-am mai vazut. Un copil de la care noi, toți oamenii mari din jurul ei, avem de învățat: lecția răbdării (poate sta ore în sir pe platou fără să clintească, eu așa ceva n-am întâlnit), a ascultării( e foarte greu să asculți fără să te grăbești să răspunzi, dar ea este unul dintre acei oameni care știu să asculte, tocmai ca să înțeleagă). Lecția devotamentului față de meseria asta și a bucuriei de a-și petrece parte din timpul ei făcând ce-i place. Iulia e copil dintre cei cum rar întâlnești și cred că, indiferent de meseria pe care o va alege, o va face cu pasiune, cu înțelegere, cu bucurie, cu mult devotament, cu rigoare și cu disciplină. Și mai cred că va reuși în orice își va propune”.

La rândul lui, Bogdan Albulescu, tatăl copiilor în serial, a declarat: „Darisian îți atrage atenția din prima clipă și ăsta e un imens avantaj pentru un actor, iar el e super conștient de acest lucru în dubla lui profesie de actor-magician. Mi-a rămas în minte încă de la casting și aveam sa descopăr mai târziu, când am început să lucrăm împreună, cât de atent este, cât de ușor putem comunica, cât de mult râdem împreună. Îmi place cel mai tare la el că, deși e atât de tânăr, și-a construit deja un cod și o conduită a meseriei pe care o practică”. Și despre Iulia, interpretul lui Dinu Păun mărturisește că este un copil extraordinar: „Iulia e atât de bună că nici nu are nevoie de casting. Nu se uită niciodată pe text, pentru că-l știe întotdeauna perfect. Nu are nevoie să i se spună ceva de doua ori, pentru că ea îl executa perfect din prima. Nu e niciodată obosită și mereu este concentrată. Câteodată, e înfricoșător să vezi asta la un copil care tocmai a împlinit 9 ani. Nici nu vreau sa ma gândesc ce făceam eu la vârsta aia. O admir enorm pentru forța ei. Și pentru creativitate; pentru că mai face și balet și coregrafie. Extrem de plăcut să o întâlnesc”.

Filmările pentru Iubire cu parfum de lavandă sunt în plină desfăşurare într-un sat idilic de lângă Bucureşti, iar din distribuția serialului fac parte nume consacrate din teatru, film și televiziune, ce vor continua să fie dezvăluite în perioada următoare.